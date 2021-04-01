薛家燕71歲生日拍壓軸一集《流行經典》 曾志偉獻花賀壽 承諾再做

薛家燕（家燕姐）在生日錄影壓軸一集《流行經典50年》，稱是幸運和運氣，雖有不捨，但知道志偉有心搞好綜藝，值得支持，也是留空間給她這名準嫲嫲，迎接乖孫出世。志偉回應笑稱：「《流行經典50年》一定唔係最後一集，睇家燕姐嘅事業線就知，咁長，梗係有排做啦。」家燕姐大笑說：「多謝你留意到我嘅事業線。」

女兒安排神秘派對

家燕姐自認愛熱鬧，在工作中有眾多藝人陪伴過生日，心情興奮，又分享生日前夕獲女兒安排神秘派對慶祝，她說：「大女幫我請好多姊妹一齊食餐飯，雖然分4人一枱，但終於可見面。」談到生日願望，家燕姐說：「希望身體健康，疫情盡快減退，抱完孫再到兩個女兒有喜事，兒孫滿堂。」

至於男友有何表示？家燕稱未知道，但已收到修哥送上順產湯水食譜，讓她可教家傭煮給新抱，還有朋友賀禮和商戶贊助，更惠及即將出世的乖孫。

馬德鐘演得又唱得

馬德鐘讚家燕姐是其幸運星，並說：「之前兩次工作撞期，未能上節目，今次接家燕姐電話度期好順利，趕到尾班車做嘉賓，我主演的劇集跟住又推出。」

家燕姐讚馬神（馬德鐘）演得又唱得，曾一起登台，兩人在節目合唱《緣份》外，馬神還會獨唱《我只在乎你》，他說：「我未唱過呢首歌，事前特別去練歌，兒子和老婆都好喜歡這首歌，不可以失禮人，始終第一次上呢個節目，我有唱過主題曲，但好少現場獻唱，又不是唱家班，可以上節目好開心。」

劉佩玥挑戰勁歌熱舞

劉佩玥首次上節目，跟譚嘉儀以勁歌熱舞演繹《信者得愛》，笑言是很大挑戰，並說：「我未唱過呢首歌，仲要跳舞，我本身跳舞不精，在家狂練了兩日，不想辜負大家，希望讓大家見到不一樣的我。」

王君馨稱應鄭俊弘號召，跟當年《星夢傳奇》的藝人參賽者團聚，好開心一呼百應，她說：「原來比賽是8年前，時間過得好快，有些人結婚生仔，我就繼續好熱血追歌星夢，去年成為獨立歌手，但我已經變成上一代《星夢》，期望新一代《聲夢傳奇》參賽者有好發展。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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