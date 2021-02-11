與300粉絲街頭大合唱 Edan為開騷練開眼

Edan獲大批粉絲支持感驚喜，估計因MIRROR很久沒有公開活動，粉絲「餓」了很久更添熱情。他笑言：「可能買不到演唱會門票，過來見一見真人。」Edan稱獲得門票有限，只夠給家人及相熟朋友，都擔心體力能否應付6場演唱會。他說：「上次MIRROR開完一場音樂會，我成個人散了，今次應該更攰。入座率增加至75%，好開心更多人來睇。」隊友姜濤預告表演樂器，Edan笑問：「驚喜定驚嚇？我到時會自彈自唱《E先生》，要回家練表情，現在不會再邊唱邊反白眼，但粉絲發現我經常合埋眼，希望練到開眼見大家。」他笑言騷肌交給邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）及李駿傑（Jeremy）。

加激咀戲 笑言益盧瀚霆

Edan透露在主演的新劇、港版《大叔的愛》有除衫騷肌戲，拍攝時身材好弗，煞科後暴飲暴食打回原形，考慮將來在紅館開騷，再苦練除衫彈琴表演。有提議他可跟對手盧瀚霆（Anson Lo）台上示範咀嘴？Edan笑說：「我OK呀！咀嘴不用練，不知花姐（黃慧君）畀唔畀。其實拍劇時《大叔》加了場激咀戲，試過四唇交疊，我益他，阿媽都怕我蝕底。」

記者：鍾一虹