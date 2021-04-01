陳卓賢首次情侶檔宣傳新劇 盧慧敏讚男友sweet奪芳心

Ian和Amy公開戀情後首次一齊公開亮相，他們笑言不覺得有情侶檔感覺，但有憶起拍攝時很多點滴。Ian承認該劇帶給他很多，Amy則說拍攝時整個團隊都很sweet，對她很好。Ian如何突圍奪取芳心？她甜笑說：「他本身都很sweet。」Ian亦冧爆回應：「我惜Amy，Amy都惜我。」他續指兩人的感情來得很自然，拍攝時朝夕相對，那種相處很真實，發覺大家幾夾。將來可介意情侶檔搵真銀？Ian稱與女友的工作範疇很不同，無特別想過情侶檔，有共識集中工作。Amy附和說二人想法一致，不會刻意，也不會避忌。

MIRROR演唱會加開1場合共6場，Ian很開心，報答大家支持；他覺得不應該買黃牛飛，所以盡力加開多些場次，讓大家從正規途徑買飛，入座率放寬也是好消息。他說如果所有條件允許，開10多場他們都不會覺攰。提到網上有據稱是Ian粉絲替3名MIRROR樂迷買飛，但收錢後失聯。Ian表示認得對方，在MIRROR活動見過，但不清楚是否他的粉絲。Ian再次提醒大家以正確途徑買飛，擔心有人借演唱會做非法行為。

吳家麗讚智叔好人好戲

對於廖啟智（智叔）日前因胃癌病逝，吳家麗說跟智叔在電視台曾合作，最深刻是拍《薛仁貴征東》：「他很好人、很隨和、又好戲。」太保表示沒跟智合作過，但看過對方很多作品：「他是很好的演員，演戲到位，希望他一路好走。」

記者：陳釗