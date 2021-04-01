被譚詠麟公開讚恐「燈死」 姜濤：我不信邪

對於MIRROR演唱會終極加開5月11日一場，合共6場，姜濤開心，希望更多人能入場分享。他自言朋友不多，沒有欠飛債，但想邀父母來欣賞：「爸爸病後康復幾好，初初出院好瘦，現在變肥感安心。」對於譚詠麟（阿倫）公開讚他，姜濤說多謝，開心對方有留意MIRROR，不擔心被「燈死」：「有人讚就開心，我不信邪！」想跟阿倫、TVB藝人合作？他說：「我不夠資格要求跟哪位前輩、藝人合作，任何節目都想參與，MIRROR有得表演已經好好。如果有機會跟阿倫合作當然樂意，父母有聽他的歌，我細個都聽過。」

不覺得馮盈盈抽水

馮盈盈在《#後生仔傾吓偈》向高層曾志偉提出想跟他合作拍談情真人騷，姜濤記得曾跟她合照：「如果合作當然開心，希望邀請全隊MIRROR，我一個人不太會說話。」網友批評馮盈盈抽他水，姜濤說：「不會，我們不是特別犀利，不要總是覺得別人抽我們水，大家交流啫！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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