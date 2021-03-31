【開箱】《侍神令》票房仆直有因 陳坤周迅戲分少淪配角

雖說《陰陽師：晴雅集》和《侍神令》都是講述陰陽師晴明的故事，但落入不同導演手中，風格有天壤之別。前者改編自日本作家夢枕獏同名小說，郭敬明把趙又廷和鄧倫拍成BL電影主角，加上抄襲醜聞纏身，電影票房仆直，可謂意料之內。《侍神令》則取材自中國網易手機遊戲《陰陽師》，陳坤飾演的陰陽師晴明，由同志變身暗戀周迅的直男，觀眾依然不賣帳。

由《雙瞳》陳國富監製、《決戰剎馬鎮》李蔚然執導的《侍神令》，據內地傳媒報道，電影製作費高達6億人民幣（下同），然而在今年賀歲檔期的7部主要作品中，此片票房包尾，僅收2.7億元，恐怕賠本收場，跟春節大贏家《你好，李煥英》及《唐人街探案3》更相差超過廿倍，究竟此片票房跟質素是否成正比例？

男女配角佔戲重

《侍神令》故事講述晴明由人妖結合所生，雖然投身陰陽師門下，卻遭師尊排斥，只有同門師兄慈沐（陳偉霆飾）和百旎（周迅飾）關愛，晴明更自願擔任後者的「侍神」，生死相隨永不背叛。另一方面，妖皇為了降世，數度派遣邪魔襲擊陰陽寮，晴明被指奸細，只好一走了之，可是避世多年，依然難逃與慈沐及百旎的終極一戰。

繼《畫皮2》後，陳坤與周迅相隔8年再度合作，觀眾當然期望二人擦出更精彩火花，事實是身為主角戲分薄弱，陰陽師與侍神的羈絆，僅輕輕帶過；反而男女配角屈楚蕭和沈月佔戲更重，他倆由冤家變成情侶，脈絡相當清晰。就連扮演女妖的王麗坤、王悅伊等，造型都比主角搶鏡，如此編排實在令人摸不着頭腦。

《陰陽師：晴雅集》跟《侍神令》亦犯上同一錯誤，就是把製作重點放在電腦特技而非劇情之上，兩片美術設計皆出色，動作場面亦算可觀，唯獨故事牽強，妖皇非晴明不愛，原因莫名其妙；男女主角的感情戲更是似有還無，觀眾難言投入，因此注定失敗。

側重電腦特技 忽略劇情

《陰陽師：晴雅集》被指抄襲Marvel超級英雄片《奇異博士》的咒語盾牌，《侍神令》幾乎搬字過紙，出現類似特技畫面；晴明收留妖怪浣熊，後者造型亦跟另一超英片《銀河守護隊》如出一轍，何以本片卻沒被貼上剽竊標籤？這口烏氣恐怕郭敬明亦難以下嚥吧。

有趣的是，《侍神令》無論票房與口碑皆不濟，但在Netflix上架後，連日穩佔收視排行榜前列位置，這跟影視串流平台的點擊計算方法（只要訂戶收看兩分鐘以上便算點擊一次）與現實情况出現差距有關？抑或中港觀眾口味大不同，才導致票房與收視各走極端？實在值得內地電影公司好好研究，避免日後重蹈覆轍。