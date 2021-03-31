羅素高爾加盟《雷神奇俠4》

【明報專訊】《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）預計明年5月6日在美國開畫，目前正在澳洲趕戲，在當地土生土長的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）上周就跟劇組，包括導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）、女主角妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）及謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等，在悉尼看欖球賽，他們身在私人包廂觀戰，同場還有金像影帝羅素高爾（Russell Crowe），其後基斯更把與羅素的合照上傳到社交網Instagram。昨日有消息稱，羅素會加盟《雷神奇俠4》，不過演出什麽角色未有透露，由於電影已開拍了一段時間，所以估計不會是主要角色。曾經憑《帝國驕雄》榮膺金像影帝的羅素，對上一齣電影已是去年上映的《爆怒時速》。