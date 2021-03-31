RubberBand「疫」流而上 打造好聚不散紅館加油站

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

RubberBand（RB）9年前首個紅館騷只開了一場，今次在疫下一再加開至共4場，各成員準備就緒，他們透露一直想再踏紅館，故一年前決定入紙申請，惟疫情反覆，延至去年年尾才決定拍板落實。

疫下開騷，一切也預料不到，RB表示現階段要先做好身體和心態健康的管理，主音6號（繆浩昌）稱如去年將《！》音樂會變成線上音樂會，經歷過很多高高低低的心情，就當去年的線上騷是一個綵排。

相隔9年重踏紅館舞台，泥鯭（黎萬宏）認為心情沒什麼特別，只是場地有別，9年間RB也不停開騷，他說：「反而再返紅館開騷，最特別是疫下場館可以重開，讓聽眾可以在現場看到音樂會，加上這個時代，大家仍肯買票入場，其實戴口罩入場也有一定風險，大家仍希望見證這樣的時代下，一個音樂會是怎樣，我覺得這個意義大於一切。」

Ciao一字包含見面與再見

音樂會以「Ciao」這個意大利文為主題，具特別含意，6號解釋：「我們在想，這個世界給予我們很多散聚，覺得應該以這件事為今次演唱會主題，因為這件事真的很入心，但叫散聚音樂會又好似未及完美，個名亦不太理想，於是阿正（馮庭正）在網上找到『Ciao』這個字，這個字並不陌生，大家看外國電影或去旅行，有時都會聽到，很多外國人會用這個字，意大利語意思是講拜拜或say hi，其實好正，一個字講晒。」

歌單方面，他們特別配合主題揀選，以及與之前線上音樂會的13人爵士管樂團再度合作，6號說：「我們很感恩是歌曲的歌詞都能道出一些香港故事，如果聽了我們歌曲很多年的粉絲，一見到歌單，已經見證到我們想講散和聚的故事，如果未認識我們的歌，也可以憑音樂氛圍去感受到。」

艱難環境中互給力量

新一代港人視RB的歌為精神食糧，十分期待他們會怎樣藉這個騷為香港人加油，6號說：「音樂是有一種很得意和很神奇的力量，多年來我們覺得音樂能感動到自己的時候，亦會感動到別人，但不敢說可以寫包單，孭起這個責任，就會變得好沉重。當中會道出很多香港故事，大家聽到都會心領神會，儘管散聚，其實我們很刻意地講散完會再聚，所以不是叫聚散演唱會，聚完就散，泥鯭經常強調這件事要在心中，很多事情我們未必能掌控到，但我們有這個期盼，散完之後會再聚，所有事情都會向一個大家希望去行的方向，在RB的歌會表達到。」

泥鯭表示：「不要說是RB給予什麼能量給聽眾，反而是我們想請聽眾入場給予我們能量，這方面是雙向，某程度上我們看到這個大環境和世界是艱難的，除了我們，香港還有很多人堅持做一些自己鍾意做的事，這就是大家給予大家的力量，我們唯一可以做的，就是在這個艱難時刻，仍然可以做自己想做的事。」

6號擔心提亡母變喊包

音樂會中除了分享對香港的情懷，會否也分享一些私人感情？6號說：「話無就呃你嘅。我們的歌很多關係都會談及到，講愛情就真心比較少，不過友情、親情、對社會和這塊土地的情，都會講到，其實阿正也擔心我提起離世母親時會怎樣，總之我覺得她會聽到的。」

阿正回應：「其實我不擔心，喊咪喊囉。不過要睇吓他會喊幾耐啫，我就應該不會分享初為人父的感受，還是收起留給自己。」阿偉（李兆偉）則不介意跟粉絲分享自己的家庭點滴。

享受一個得來不易的騷

9年來各成員均成長了不少，再踏紅館的心態亦有所轉變，6號說：「上一次紅館開騷的感覺，就好似一個很快發完的夢，當時會覺得未知我們夠斤両未，經過9年歷練，再去紅館這個境地感覺很平實，9年前我的心態確實是未ready。」

阿偉則說：「今次個感覺會實在一點，我不可以說好ready，不過覺得由出道至今，我們是一步一步隨着自己節奏慢慢行出來，確實得來不易。」

泥鯭說：「好ready去享受，我覺得享受是最緊要，可能後生時會緊張一點，今次會用另一個心情去做音樂會，現在由籌備過程開始已享受其中，我覺得這個心態和9年前有點不同。」

阿正表示：「其實之前個紅館騷經歷就麻麻哋，今次一定會好過之前，自己的心態就是不去想太多，練歌時就enjoy練歌的過程，開騷時就在當刻enjoy。」