譚詠麟再讚姜濤識諗EQ高 「邊有咁易燈得死」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

譚詠麟（阿倫）昨日出席港台新節目《香港足球名人堂》啟動禮。身形圓潤的阿倫在台上進行打手印儀式，又分享父親譚江柏是香港球壇名宿；阿倫說好多人以為他受父影響愛上足球，其實相反，父親怕他瘦弱被踢傷，不讓他接觸足球，他升中學後才愛上踢波。阿倫主動提到近兩年未有出席公開活動，去年曾赴內地100日拍節目。是否掙好多？他說：「講呢啲，主要是有得做、有寄託！」他透露本月5日已打了科興疫苗，本身沒有三高，每年做定期體檢，打疫苗前問過醫生。他稱試過有天日間覺得眼瞓，平時好少這樣，不過他不擔心，「我4月會打第二針，打之前會檢查清楚心跳、血壓，看是否適合接種」。

叫志偉多做音樂節目齊心搞好樂壇

提到好友曾志偉擔任無綫副總經理，阿倫透露有需要會幫手，最近亦跟志偉密密通電話。是否做背後智囊團？他說：「志偉問到，我有提過一定要多做音樂節目，不要分你台、我台，大家要齊心。」談到他在微博發帖讚姜濤，似有意帶對方上無綫音樂節目？阿倫澄清不認識姜濤，只覺得姜濤值得推薦，可以在音樂上跟其他人多交流。他說：「我有睇ViuTV，由他參加真人騷至組合MIRROR都有留意，覺得他好好，很少見後生仔咁識諗，EQ拍得住我。」無綫節目惡搞姜濤，阿倫認為是開玩笑，相信姜濤不會放在心內，粉絲放入心是必然的，勸大家不要想太多，他說：「粉絲諗埋一邊，都慣咗！」

不是燈神「讚過陳奕迅無人講」

阿倫公開撐姜濤有兩極反應，他未有留意網上留言，在2019年中已刪除facebook帳戶，「不想睇，明白不是很多人跟自己意見、想法相同，亦不需要勉強人」。對於有網民擔心他是「樂壇燈神」，會「燈死」姜濤？阿倫反駁道：「邊有咁易燈得死！我讚過的李克勤，他大器晚成；可能姜濤一點就明呢！我好早在內地讚過陳奕迅、G.E.M.，他們跑出又不見你哋講。」他又笑說：「我相信死而不『姜』。」

新疆棉風波「政治問題問我把鬼」

提到新疆棉風波，陳奕迅跟運動品牌終止合作，有傳要巨額賠償？阿倫說：「政治化的問題，問政治人物，問我把鬼！」

阿倫昨日穿西班牙品牌波鞋，以及香港設計的品牌風褸，他說：「我支持任何好的設計。」是否有備而來？他笑說：「我不是普通藝人。」問他最近有否丟去衣物波鞋？他說：「避得咁多咩？我什麼都著，有些紀念性物品是粉絲送給我，我穿著，他們會開心，何樂而不為？我是職業球員，去到什麼場地就著什麼。」不少內地網民燒波鞋？他表示不贊成：「不要的，不要浪費，捐出去畀人啦！」

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