【開箱】從演員到監製 63歲法蘭西絲坐看雲起時

與導演祖高安結婚37年

先後憑《雪花高離奇命案》及《廣告牌殺人事件》在奧斯卡封后的法蘭西絲麥杜文，堪稱荷李活異數；現年63歲的她，近年樸素得完全不像明星，連出席奧斯卡頒獎禮也不施脂粉、不染頭髮。當潮流把「整容」抬舉為「醫美」，法蘭西絲身為《浪跡天地》僅有的兩名影星，（另一是《各位觀眾晚安》大衛史特萊恩（David Strathairn）），她無拘束的在溪澗裸泳，在公路旁的草叢解手，跟其他真實游民的相處，卻完全沒有「演」的感覺，讓觀衆相信她就是當中的一員，會打散工，在營地清潔、在貨倉執貨。 因此當她穿上設計師的服裝，透過著名攝影師Annie Leibovitz的鏡頭，登上時尚雜誌《Vogue》的1月號封面，怎不叫人瞠目結舌？據該篇訪問的記者形容，拍照當天，法蘭西絲穿著一雙西班牙品牌的手造皮鞋到場，讓時裝編輯十分着迷，立即上網訂了好幾雙不同顏色的。看來不修邊幅的法蘭西絲，不代表沒人認同其品味。

法蘭西絲麥杜文原名Cynthia Ann Smith，1957年在伊利諾伊州的吉布森市由一名單親媽媽所生，歲半就給來自加拿大的基督會牧師夫婦收養，並隨養父姓麥杜文，改名法蘭西絲。她中學開始對演戲產生興趣，鍾情莎劇，考取教會的獎學金入讀伯大尼書院主修戲劇，其後再到耶魯大學戲劇學院進修。碩士畢業即到紐約發展，並跟後來憑《鋼琴別戀》榮登奧斯卡影后的荷莉亨達（Holly Hunter）成為室友;後者受訪談及識於微時的朋友，讚賞她的才華不可思議，「那是一種奇怪又難以言喻的東西，就在她體內」。荷莉亨達當年向高安兄弟（Coen Brothers）推薦法蘭西絲麥杜文演出他們導演的處男作《血迷宮》，扮演出牆紅杏，被丈夫僱用的殺手剷除。當在得州拍攝期間，法蘭西絲問導演之一的祖高安（Joel Coen），有什麽書本推介，後者給了她一箱推理及罪案小說。法蘭西絲於是再問他應從哪本開始讀起，祖高安推薦了《The Postman Always Rings Twice》（曾兩度改編成電影《殺夫狂戀》及《慾火焚身》），法蘭西絲笑說：「那是其中一部最熱門的小說，他透過對書本的選擇引誘我，我則邀請他一起討論內容來誘惑他。」兩人返回紐約後即展開同居生活，並於1984年結婚至今。

集體觀影的療癒力量

法蘭西絲跟祖高安不但是夫婦，更是工作伙伴；除了《血迷宮》，她在奧斯卡首次封后的《雪花高離奇命案》大肚女警角色、《寶貝夢驚魂》、《萬千星輝綁架案》，都是高安兄弟作品，都可找到她的蹤影，而且更多是她客串或聲演而沒有冠名。兩人結婚多年膝下無兒，1995年收養了來自巴拉圭的半歲男嬰Pedro。當兒子上高中，法蘭西絲開始考慮當電影監製，尤其發現家庭主婦的崗位很適合這幕後工作，在《浪跡天地》之前，她就監製了迷你劇《愛，當下》（Olive Kitteridge），並榮膺艾美獎視后。

法蘭西絲自言永不知道自己演出的角色會帶來什麽效果，直到在戲院裏感受觀衆的反應，往往超出預期；她認為電影必須一起看才能宣泄情感，所以曾一度擔心疫情會影響觀衆入場，「希臘人很了解，重點是一起看」。她說古希臘劇場甚至有座位給垂危病患，讓戲劇及集體觀賞的經驗療癒觀衆。疫情期間，很多人經歷孤獨滋味；《浪跡天地》裏的游民，雖然四海為家，卻與天地距離拉近，探索了自由與心靈歸屬，也帶來療癒的力量。片中法蘭西絲飾演的Fern孑然一身，從森林、峽谷走到拍岸驚濤的海邊，看夕陽觀星辰，年逾花甲的法蘭西絲，演出了王維那首五言律詩說「坐看雲起時」的况味。