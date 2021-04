【明報專訊】政府昨日放寬防疫措施,表演場地入場人數上限由50%增至75%。即將舉行的演唱會包括RubberBand於4月3日至6日的紅館演唱會《RubberBand Ciao 2021》、鄭中基4月23日至25日在中環海濱活動空間的《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》、MIRROR於5月6日至10日九展Star Hall的《MIRROR "ONE & ALL LIVE" 2021》。