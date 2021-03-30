獨自站台憶故友盧凱彤 林二汶：感覺她仍在

林一峰在港隔離 未能任嘉賓

二汶與Ben完騷後接受訪問，二汶形容心情雖然興奮卻感非常疲累，表示恨有機會開Part 2，想試戶外場地。二汶解釋尾場沒嘉賓原因，她說：「不是姜濤酬勞好貴，而是他好忙沒有時間。衰仔（胞兄林一峰）因從外地回港正接受隔離，唯有等下次。」

她開心父母撐場支持，亦親自邀請已故好拍檔盧凱彤的父母來看頭場騷，因當日是對方的生忌。二汶稱在演唱會上唱出好友作品比說話更好，又承認憶起故友特別感觸，並說：「最大感受是當只得自己一個人站在台上，就會想起她（盧凱彤），音樂響起後便覺得她仍在身邊。綵排時我曾經爆喊，幸演出時都夠冷靜。」

前晚突然傳來廖啟智病逝消息，二汶形容生離死別好難有準備，她以過來人身分說：「這時候應該讓他身邊人或家人靜一靜，總之要珍惜每一刻。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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