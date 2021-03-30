李佳芯上堂即興讚好玩 田蕊妮通關飛法國學戲

李佳芯表示在片中演被追數的「債仔」，拍攝時並沒對手跟她演，要幻想面對老公及追數佬，形容狀態如精神病一樣，她憶述：「上堂好玩在什麼都即興，其實有沒有對手，有好有不好，沒有對手就會加重難度，我平時成日都會對住塊鏡自言自語勉勵自己，因為人有時會有低落時，喊完會同自己講，瞓醒就無事。」

李佳芯拒提戀情

好像面對最近與陳炳銓的感情問題？李佳芯強調：「唔關感情事，要看很多方面。」再追問她的感情狀况，她說：「不再講了，感情一直低調處理，要時間處理。」

田蕊妮表示疫下在網上跟甄詠蓓上堂學演戲而認識，她笑稱儘管演技被形容為神級，也覺得學海無涯，並說：「其實有機會我還想去學演戲，有想過如果通關後，飛去法國學，其實這是我離開無綫後第一個計劃，雖然不懂法文難以溝通，但可以靠身體語言。」

蔡思貝放肆地做錯

蔡思貝與林德信7年前因上甄詠蓓戲劇班認識，蔡思貝表示上堂時很多嘗試，會很放肆地做錯，沒想到片段會登上大銀幕。

林德信透露上堂時與蔡思貝一起扮蠱惑仔收數，問性格斯文的他可有難度？他笑說：「我好滿意，但導演有佢嘅諗法，有時愈斯文就愈恐怖。」

記者：林祖傑