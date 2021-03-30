無綫不播奧斯卡頒獎禮 52年來首次 稱純商業考慮

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其他電視台未獲播映權

往年無綫會於奧斯卡頒獎禮舉行時，在明珠台直播，晚上再重播，是一年一度的盛事。昨日傳出明珠台不會播映奧斯卡頒獎禮消息，令不少戲迷失望。

無綫電視昨日回覆傳媒表示：「無綫電視沒有2021年奧斯卡金像獎之播映權。本台決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮。」ViuTV、NowTV、有線及香港開電視的發言人向傳媒表示沒有本年奧斯卡播映權。

曾志偉兒子作品入圍

今屆奧斯卡頒獎禮入圍作品中，有挪威導演安達斯漢瑪（Anders Hammer）執導的《不割席》（Do Not Split），講述香港2019年的反修例風波，角逐最佳紀錄短片；在無綫擔任副總經理掌管綜藝及音樂節目的曾志偉，其兒子曾國祥執導的《少年的你》，以內地校園欺凌事件為背景，並由內地女星周冬雨及男演員易烊千璽擔正，代表香港角逐最佳國際電影。

還有今年奧斯卡爭奪最佳電影及導演大熱的《浪跡天地》，由來自北京的女導演趙婷操刀；她早前被內地網民翻出接受西方媒體訪問時自認是美國人的「證據」，以及曾批評內地是「充斥謊言的國家」等言論，掀起辱華爭議。