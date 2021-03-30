兩奪金像獎最佳男配角 無綫重播《律政強人》悼智叔

憑《愛存在》奪大馬金蝶獎影帝

電影方面，智叔演出作品無數，包括《籠民》、《無間道II》、《福伯》、《C+偵探》、《証人》、《消失的子彈》、《十年》、《愛存在》、《點五步》、《無雙》及《死因無可疑》等。智叔是圈中出名的好戲之人，曾8度提名香港電影金像獎「最佳男配角」，他先後於1993年憑《籠民》及2009年以《証人》兩次獲獎。2016年智叔憑《愛存在》在馬來西亞金蝶獎奪「最佳男演員」，首嘗影帝滋味。智叔在參演的電影中有不少金句，其中在《點五步》飾盧校長說：「校長無話過要你哋贏，但有叫你哋唔好放棄！」智叔在《十年》中道出一句：「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」舞台劇方面，智叔同樣演出經驗豐富，作品包括《亞伯拉罕的眼淚》、《秒速18米》、《遍地芳菲》及《上一輩子的情人》等。2011年，他憑《秒速18米》獲香港舞台劇獎「最佳男配角（悲劇/正劇）」。

為悼念智叔，無綫翡翠台節目調動，由周三（31日）開始，逢周一至日晚上11時50分安排重播《律政強人》，讓觀衆再一睹智叔的精湛演技。

娛樂組