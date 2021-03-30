周潤發永遠懷念廖啟智 「敏兒要堅強面對將來」

曾於舞台劇《秒速18米》跟智叔合作的鮑起靜（鮑姐）接受傳媒訪問時忍不住哽咽，她透露與智叔是由細相識的好朋友，之前大伙兒為智叔生日拍片及寫鼓勵說話，大家希望可以再見智叔，可惜現在已沒有機會。鮑姐稱智叔一生豐盛，望他的家人節哀順變。

張家輝難過 郭富城曬合照悼念

張家輝與智叔憑《証人》分別奪得金像獎影帝及男配角殊榮，他對智叔離世非常難過。他說今年很多影圈朋友相繼離開，加上現在的電影業難關，感到特別難過。郭富城曾跟智叔拍攝《C+偵探》、《B+偵探》等電影，他在社交網貼了幾張和智叔的合照寫道：「智叔。一位真心熱愛演戲的好演員！一位非常非常專業的演出對手！一位謙謙君子！永遠懷念！」

謝霆鋒多年來跟智叔多次合作，他在社交網悼念：「咁多年嚟，同智叔合作過唔少電影作品，《証人》、《綫人》、《消失的子彈》、《逆戰》等，喺你身上學到好多好多，是一位非常專業認真嘅前輩。希望你一路好走，永遠懷念。」

羅家英讚好戲 阿姐感可惜

身在橫店的羅家英在微博撰文悼念智叔：「又一位好戲之人離開我們，廖啓智先生，我們稱他為智叔，他好戲，有戲德，好人品，人人公認一位好先生，我有幸與他合作了數部電視劇，很佩服他的演技，入木三分，做邊個似邊個，甚有深度。天妒英才，智叔，天堂無痛苦，一路走好。 」汪明荃（阿姐）跟智叔與陳敏兒早在《歡樂今宵》年代已合作，她大讚智叔鍾意演戲及研究角色，多年來在影視圈有很大貢獻。她對智叔離世感可惜，希望陳敏兒堅強面對。

江美儀是智叔其中一名跑友，她也在社交網撰文悼念，「智叔，有緣認識到你是我的榮幸，遺憾是一直沒有機會同你合作，我會永遠記住你跑得好快，但成日都返轉頭等埋我哋！願你離苦得樂，南無地藏王菩薩」。

娛樂組