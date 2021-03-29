【開箱】《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文有望三度奧斯卡封后

看了《再生騎士》找趙婷執導

下月1日在港上映的《浪跡天地》，改編自女記者Jessica Bruder撰寫的報道文學《游牧人生》（Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century），為金融風暴後美國中老年的現代浪人，或稱無殼一族，留下躍然紙上的紀錄。法蘭西絲麥杜文正是該書的讀者，並且非常喜歡，更親自洽購版權，準備搬上大銀幕。

她看過趙婷的前作《再生騎士》（The Rider），講述一名原住民牛仔歷經傷患後堅持出賽的故事；很接近《浪》片風格，都是以美國廣闊的中西部為背景，同樣素人參演，虛實交錯，還有自決的命題。不能不讚賞法蘭西絲的慧眼，為想拍的題材，找到合適的導演。跟《再》片迥異之處，也許就是《浪》片主角Fern是女人，是法蘭西絲有份創造的虛構人物，「或許像電影《搜索者》（The Searchers）裏尊榮（John Wayne）的角色，都是沒有過去與未來，只有現在，來去無蹤；但Fern不同，她是女人，有很多隨身物品，看她的小貨車，滿載回憶」。她曾在訪問中如是說。

《浪跡天地》講述Fern來自內華達州的小鎮Empire，石礦廠關閉，小鎮如死城，半生在這裏生活的Fern，在丈夫Beau因病逝世後，決定收拾行囊，全放在小貨車上，展開游牧之旅，其間遇到形形色色的同道人，有人繼續在路上，有人選擇回歸家庭，片末是Fern重回小鎮，看看昔日的「家」，然後重新上路。

Fern也就是法蘭西絲

或者應該說，書本《游牧人生》給了《浪跡天地》一個基調；事實上，書中的人物如Bob Well、Swankie、Linday May等都在電影中粉墨登場，他們及原著作者Jessica Bruder也說《浪》片真實，後者稱，「給了我回憶，因為感覺很真實，電影捕捉了那個我熟悉的氣氛」。事實上法蘭西絲麥杜文一直嚮往這種生活，她在一個訪問中表示，40多歲時已跟《二百萬奪命奇案》金像導演丈夫祖高安（Joel Coen）說：「當我65歲時，我會改名Fern，抽長好彩的煙，喝Wild Turkey的威士忌，我會登上小貨車，然後走自己的路。」法蘭西絲還給趙婷看了很多她以前的照片，成為劇本裏Fern角色的基礎。如果看過電影就會發現，早有提示，Fern也就是法蘭希絲本人，像她要到一個營地登記時，接待員找不到她的名字，Fern就說：「試試『麥杜』……」還有片中Fern很珍而重之的一套秋葉圖案碗碟，也是法蘭西絲的真實寫照，那跟她大學畢業時，父親送給她的一模一樣。另外，有一幕Fern重遇以前教導過的女孩，問對方可記得她教過的詩句，那女孩緩緩念出《馬克白》的經典對白，《馬克白》正是法蘭西絲高中時演出過的重要劇目……種種細節，都是法蘭西絲的經歷，潤色了趙婷的劇本。

法蘭西絲麥杜文曾先後憑《雪花高離奇命案》及《廣告牌殺人事件》在奧斯卡封后，亦是圈中少有的大滿貫女演員（奪得金像、艾美及東尼等分別代表影視及舞台劇的獎項），下月舉行的奧斯卡頒獎禮，她大有機會第三度掄元。現年63歲的她近年愛素顏出鏡，即使出席頒獎禮也脂粉不施，完全坦蕩，自信滿滿，早前更成為時尚雜誌《Vogue》封面人物，給人看到另一面的她。

（明日再續）