威廉王子膺最性感光頭男 狄維莊遜有異議

雖然狄維莊遜榜上有名，卻在社交網Twitter留言替搞笑男星拉利大衛（Larry David）未能上榜感到不值，並要求重點票數。至於同樣以光頭形象深入民心的《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci），則在社交網貼出多張光頭男星的拼圖，最搞笑是除了他之外，還有《末世列車》女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）在《奇異博士》的光頭造型，就連頭髮濃密的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）也不放過，把他的照片放在其中。