首演「廢夫惡妻」 朱栢康誘發談善言喜劇細胞

記者：柯美

攝影：孫華中

朱栢康在電影《不日成婚》面對「妻管嚴」惡妻談善言，仍用盡辦法去偷食。今次是他們第二次合作，第一次是ViuTV劇《打天下》，不過只得一場對手戲，朱栢康笑說：「上次是我『凶』她，今次調轉她『凶』我。」雖首演夫妻，但二人甚有默契，談善言表示多得導演寫位寫得準，拍攝前經過多次排練，清晰知道導演所要的節奏，「廢夫」朱栢康又演得很好，喜感甚強，幫到沒喜感的她。

朱栢康認為是相輔相承，並說：「阿談（談善言）太客氣了，對手之間的合作，不能夠要求對手信任你。當對手信任你，其實是很大blessing，因為大家都是演員，講得自私和不好聽，每個人都會想怎樣突出自己，遇到個有商有量又信任你的對手，真的很難，我都要多謝她。」

失婚學懂享受獨處

曾經過一次婚姻失敗的朱栢康，沒有對婚姻產生恐懼，抱獨身主義，還笑稱最近也想究竟自己有沒有「獨身恩賜」？但身邊的兄弟都說他沒可能。他否認如戲中角色一樣無女不歡，自爆目前連女朋友也沒有，不知幾dry，並說：「都想有個伴，但已過了焦躁不安，很想拍拖的階段。以前怕孤獨，現在懂得利用時間去工作，休息時就好好休息，讓自己沉澱，不需要為關係負責任，多了問自己要什麼，享受獨處，反而有時會想，若家裏多了一名女性，如何處理呢？」

朱栢康承認夫妻相處是一種學問，他亦從失敗中檢討，他說：「有很多事情還要檢討，但我要繼續向前行，如果仍捉住之前，之後可能有些事不會看得清。對不同人，應用不同方法去磨合，不是只得一套方法。」是否已將舊的放下，仍相信婚姻？朱栢康說：「要放下了，愛情只是一個階段，比較放眼與對方建立一種感情。（一紙婚書不重要？）視乎對方需要，令她安心就去簽紙，覺得束縛咪唔做，我無所謂，大家要建基良好溝通。」

不婚主義 計劃領養

談善言也直認不渴求結婚和生兒育女，並說：「沒特別要求想結婚，覺得相處得ok就ok，既然不強求一定要結婚生小朋友，沒生小朋友的想法，就沒需要結婚那麼大改變。」問她是否已有男朋友？她猶豫之際，朱栢康替她解圍：「我幫她答，我無。她就不知，是個謎，我都不知。」若意外懷孕會否結婚？她說：「要殺到埋身先知，現在講我會怎樣，不會怎樣，但當殺到埋身，萬一我的做法不是這樣，我覺得現在回答很不負責任。我不知，我不肯定。」

沒想過生小朋友的談善言，反而有段時間想過領養，她說：「當時覺得全球人口已爆滿，有些人又無父無母，假設有日想有小朋友陪伴，倒不如找個需要我陪伴的小朋友。」她笑言另一半可有可無。說到擇偶條件？朱栢康說：「相處過先知，最緊要夾到，自己生命上需要是一種平靜和平安，難的。」談善言認同是難的，並說：「兩個不同的人擺到那麼近，互相干擾和影響下，要平靜真的很難。」

疫下檔期大亂感壓力

去年爆發疫情，很多人工作大受影響，有些更零工作零收入，但二人算是幸運，影響不算太大，談善言去年參演了兩部電影《不日成婚》、《大Project》和兩齣電視劇，只有去年底開拍的港台劇，因疫情推遲。

朱栢康簽了ViuTV，起碼每月有固定底薪，他說：「也有多項工作無了期延遲，最令我苦惱是繼續等舊工作，但又有新工作接洽，接不接好呢？擔心疫情緩和，接落的工作突然開工，撞了新工作怎辦，不識handle。 我對這種狀態有少許痛苦。」談善言插嘴說：「就好似考試不斷改期，考完試就可以做別的事情，心理壓力很大。」

場地提供：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

化妝：German Cheung（談善言）、Maggie Lee（朱栢康）

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO（談善言）、Ginny@hairculture（朱栢康）

服裝：Chole（談善言）、Gieves & Hawkes（朱栢康）

首飾：英皇珠寶

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