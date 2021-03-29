重提無綫惡搞姜濤 陳志雲：俗不可耐非常粗鄙

陳志雲表示香港很多年沒有偶像級的歌手及明星出現，難得ViuTV做選秀真人騷節目出色，培育一班新人獲大眾接受，特別是姜濤，為什麼要糟蹋別人的形象？難道自己做不到，就摧毁別人製造出來的心血？不過他叫大家不要遷怒鄧智堅，對方是演員，照公司吩咐演出。

爆TVB截糊 搶先請陳奕迅亮相

他還覺得「姜糖」要為姜濤的高質素回應感到驕傲，讚他前途無可限量︰「其實TVB這一招，又幫了這一班年輕人MIRROR，令他們的人氣更旺盛。」

陳志雲爆料，TVB下月11日推出的新綜藝節目《開心大綜藝》首集邀請陳奕迅做嘉賓打響頭炮。不過陳志雲稱亦收到消息，ViuTV早已邀請陳奕迅帶領一眾歌手參與下月18日舉辦的第一屆ViuTV音樂頒獎禮，而且還有一項演出。現在TVB搶飲頭啖湯，陳志雲建議ViuTV請另一名嘉賓，無謂重複，加上近期「國際大事」風高浪急時，沒必要為一個演出而捲入政治漩渦中。他說：「這個風險就由得TVB來承受吧，他們承受得起的！」

娛樂組