伍仲衡音樂會 周慧敏驚喜現身 與王馨平湯寶如合唱《美少女戰士》

周慧敏與伍仲衡是多年好友，伍仲衡說1991年到大專會堂為周慧敏鋼琴伴奏《天荒愛未老》，當時無同學幫他影相，於是趁這晚兩人在台上，以觀眾作背景自拍。周慧敏除唱歌外，又彈奏貝多芬樂章。之後聯同王馨平及湯寶如合唱經典兒歌《美少女戰士》，令全場觀眾驚喜歡呼。

黎瑞恩甩歌詞

黎瑞恩與阮兆祥合唱多首金曲，又唱又跳表現興奮，黎瑞恩更唱到忘我多次甩歌詞，阮兆祥即為她打圓場稱是「good甩」。

對於鄧智堅在無綫節目記者會惡搞姜濤惹起爭論，司儀林盛斌也要公開道歉，經常模仿藝人惡搞的阮兆祥說：「我覺得每件事都有兩面睇，點解會扮姜濤，是因為他人氣夠勁，已成為香港很多粉絲的一個icon，短短時間已令人印象深刻的人物，證明好受大家關注，我覺得他的粉絲應該開心，其實只要不是醜化人，來個有趣的模仿都冇問題，以前福祿壽都是不停扮，如果每個粉絲都嬲，我們都冇嘢做了。希望粉絲明白，我們都是想娛樂觀眾而已。」

何嘉莉帶兒子到場

何嘉莉特別穿上高貴露肩長裙到場，她表示上台獻唱並不緊張，反而裙子太長要行得很小心而緊張，怕在台上仆低。她透露首次帶兒子到場看媽媽演出，見識演唱會是什麼回事，她說：「我叫他幫我影相、拿電話和水樽，好似多了個小助手。」

記者：林祖傑