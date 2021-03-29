家人不捨 盼天家再聚 廖啟智不敵胃癌逝世

娛樂組

廖啟智所屬的誠信娛樂發展有限公司昨晚向傳媒發出通告：「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於2021年3月28日晚上8時32分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。」

醫生讚A+病人很合作

智叔日前傳出患胃癌消息，有指曾一度病危，及後情况轉趨穩定。智叔太太陳敏兒表示，丈夫去年12月中發現吃東西時胃部有脹住感覺，往檢查後確診胃癌，已立刻入院接受治療，一直樂觀及積極抗病，全面配合醫生治療，醫生更說智叔是A+病人很合作。

入行逾40年 么子早夭

智叔從演逾40年，參加無綫第8期藝員訓練班入行，同學包括陳敏兒。兩人於1987年結婚，先後誕下3名兒子，么子文諾於2003年確診血癌，抗病3年，2006年離世。智叔堪稱「金牌綠葉」，多次入圍角逐香港電影金像獎最佳男配角，並先後憑《籠民》與《証人》奪得男配角獎。智叔效力無綫外，又曾加盟王維基的HKTV，拍過《選戰》；兩年前則演出了了ViuTV劇集《教束》，跟陳秀雯拍檔。智叔多年來工作不斷，早前因身體不適，婉拒工作邀請，專心治病，怎料延至昨晚不治。

羅敏莊：非常好的前輩

羅敏莊與海俊傑昨晚參與演唱音樂會，前者得知智叔離世感傷心，羅敏莊說初入行跟智叔合作過數齣劇集，認為他是非常好的前輩，對方教她很多，好惜後輩。她稱丈夫陳國邦好口密，之前知道智叔的身體情况，沒有告知她。近期太多不開心消息，她接受不到，但希望智叔家人保重。海俊傑亦說智叔對後輩好好。