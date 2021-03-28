《自殺特攻2》預告曝光 史泰龍聲演暴力鯊魚王搶鏡

《自殺特攻：超能暴隊》2016年上映時口碑麻麻，全球依然大收7.4億美元（約57.7億港元），並捧紅了「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）；這次改由占士根執導，瑪歌亦會再次演出，還有「迴力鏢隊長」柴葛尼（Jai Courtney）、扮演「上校」Rick Flagg的祖爾堅拿文（Joel Kinnaman），以及《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）飾演自殺特攻隊召集人Amanda，均是來自上集的角色。

「小丑女」依然搶鏡

《自殺特攻2》加入了不少新角色，包括《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）飾演的「血拳」、《左一爸右一爸》約翰辛納（John Cena）扮演的和平使者等；不過若論最突出，則是史泰龍聲演的「鯊魚王」，片中他是自殺特攻隊一員，不但會生吞成年男子，更能徒手把人撕開兩邊；由於造型特別，影迷不但毫不害怕，反而大讚可愛。

預告片段開首時，「上校」帶同「血拳」準備拯救「小丑女」，怎料她已逃出來，後者搞笑說，「我可以再入去，你們繼續救」，看來除了「鯊魚王」外，會兇人說「咳嗽不掩口，你死定了」的「小丑女」，依然是最搶鏡的角色。