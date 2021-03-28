任《聲夢傳奇》主理人 李克勤：人工夠買衫褲鞋襪

與TVB有情意結講心唔講金

李克勤表示不想被稱導師，TVB安排他擔任節目主理人，「我參加唱歌比賽出身，希望是跟參賽者分享所有經驗的大哥哥，他們叫我李生，幾親切，如直呼我克勤又驚驚哋，叫克勤哥我又會毛管戙」。他計劃邀請參賽者喜歡的歌手來幫手做導師，大會稍後會公布。

克勤稱投入很多時間和心機做這節目，希望大家喜歡及收視好。談到人工，他說：「夠買衫褲鞋襪，我和TVB不是講這樣，始終有份情意結。」

李克勤與15名參賽者接觸過數次，對於14歲的參賽者特別有印象，跟他兒子年紀相若，「覺得他們已經好大個，我個仔還很baby。（可會讓兒子參加歌唱比賽？）好彩他無這天分，不用我頭痛；不是不贊成，但先要看他有沒有天分，無就不要夾硬嚟」。

15歲炎明熹緊張到手震

賽制改為每集淘汰參賽者，15歲炎明熹及14歲姚焯菲表示心情緊張。大熱炎明熹更稱緊張到手震，被睇好令她有壓力，怕發揮得不好令大家失望。17歲林智樂表示首集選唱李克勤金曲《飛花》，被克勤讚有品味。對於被批評外貌輸蝕，他笑稱打算通關後去內地整容。

記者：林祖傑