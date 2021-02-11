籲粉絲不要幫襯黃牛黨 MIRROR九展騷加開兩場

Anson Kong當營養師

隊長楊樂文（Lokman）表示他們知道演唱會加場，跟粉絲同樣開心，大家不用爭崩頭撲飛。他有聽聞門票炒到8000元。柳應廷（Jer）呼籲粉絲不要幫襯黃牛黨。至於會否再加場？Lokman稱當然想，但要跟公司開會研究。江生（Anson Kong）稱上次開一場演唱會，擔心今次連開5場，不知聲線能否應付，決定當營養師，安排全隊服用鹹竹蜂、清音丸補聲，也提醒自己不要大叫。邱傲然（Tiger）和姜濤則負責幫隊友減脂，姜濤笑言首先要為自己減肥。Anson Kong說：「起碼減到見番腮骨。」姜濤說：「我會做運動、多飲水及節食。」隊友紛紛勸他不能節食，怕他體力不支，只要吃得清淡便可。李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）被點名代表騷肌，他們表示會視乎情况。

Alton表示MIRROR雖然成長，但背負大眾期望，希望能發放感染力。Stanley稱今次為個唱會重新編曲。Jer則構思跟陳卓賢（Ian）合作勁歌熱舞環節。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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