無綫惡搞 「姜糖」狙擊涉事藝人 姜濤代粉絲道歉：開心大家認識我

曾志偉上任無綫副總經理後，積極改革綜藝節目，日前舉行記者會公布製作「九珠連環」節目及造勢。介紹《開心大綜藝》時，鄧智堅戴假髮自稱「薑蓉」，模仿姜濤跳唱《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」及代言「姜B餐」急口令，還做姜濤招牌心心手勢。麥美恩上前拍打叫他收聲，馮盈盈大聲說︰「夠膽嚟踩場？打到你變薑蓉！」林盛斌附和︰「𡁻佢﹗」引來「姜糖」不滿，到鄧智堅的社交平台留言鬧爆。

馮盈盈曬合照自認「姜糖」

馮盈盈亦被狙擊，她昨日在社交平台上載2018年與姜濤合照，還有她與麥明詩、江嘉敏睇騷，在台下尖叫支持姜濤的片段，她自認是姜濤粉絲，又稱鄧智堅即使扮得幾盞鬼，她也接受不到。她說︰「呢個moment我要爆喇！其實我嘅真正身分係追星族，我一邊努力撲緊MIRROR演唱會飛、一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象。」不過「姜糖」們似不受落，稱馮盈盈「攞姜濤嚟呃like」、「笑完人扮無事」，還發現馮盈盈自稱「姜糖」，但無追蹤姜濤的Instagram。

林盛斌致歉 鄧智堅：會檢討

林盛斌主動為事件致歉，他向姜濤及支持姜濤的朋友及粉絲表示，為自己一時衝口而出的不當說話，令人有不好的感受，感到十分抱歉，會好好檢討日後言行。不少網民讚他願意認錯，比死撐當無事發生的好，亦有粉絲不接受。

38歲鄧智堅昨午發文回應：「收到大家的意見和感受。作為一個中坑，正因為身形、外貌、歌聲都與姜濤先生有很大分別，所以模仿了一個完全反差的造型，並無冒犯任何人之意圖。作為創作和表達上，我們需要再檢討才能有所進步。」他說若為任何人帶來不適或不快會檢討。

Lokman：人怕出名姜濤怕肥

姜濤昨日出席MIRROR演唱會記招時表示有留意事件，他口窒窒說：「不用不用……阿Bob（林盛斌）不用道歉，我不覺得難受及事件含有不尊重成分，藝人表演是為大家開心，用輕鬆心態去睇！相反我好開心大家認識我。」他認為「姜糖」反應激動，令Bob要發帖道歉，感不好意思：「我要代粉絲道歉至真！」楊樂文（Lokman）笑稱MIRROR其他隊友最不開心：「有人扮姜濤、扮花姐，沒有人扮我們，叻仔先有人扮，人怕出名姜濤怕肥。」

花姐望參與《勁歌》頒獎禮

MIRROR經理人黃慧君（花姐）看過扮姜濤片段，認為好搞笑，Bob不用就事件道歉，大家在娛樂圈工作，藝人用諷刺方式搞笑是平常事：「姜濤粉絲愛惜偶像，認為是中傷，但我覺得只是搞笑，大家不用緊張，而且Bob是個愛惜後輩的人，將來見到Bob會講不好意思。」她不評論這個表演方式好不好，但認為無綫與ViuTV多互動對市場是好事，「希望兩台多些合作互動，我都希望與MIRROR可參與《勁歌金曲》頒獎禮，就算坐台下都好開心，我都是做《勁歌》出身」。她笑言要致電給「老爺」曾志偉交流。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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