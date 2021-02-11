韓國影視串流平台圍攻Netflix鬥燒銀紙 金秀賢劇酬每集340萬

據韓媒報道，Disney+將於下半年為亞洲地區提供服務，目前正與多間韓國製作公司接洽，當中包括趙寅成、韓孝珠及車太鉉合演新劇《moving》，男團Wanna One出身的姜丹尼爾首次擔綱《你和我的警察課程》，以及千玗嬉與金武烈合演《Zero》，有望為Disney+打響頭炮。

Disney+連開三劇

報道又指，《moving》原定今年初開拍，但因轉換導演，加上趙寅成與車太鉉忙於拍攝綜藝節目《偶像成為社長》，延至下半年開鏡；姜丹尼爾主演《你和我的警察課程》是由《會讀心術的那小子》導演金秉洙執導，講述他在警察大學發生的故事；《Zero》則是《秘密森林》編劇李秀妍的新作。

另一方面，韓國影視串流平台Coupang Play亦計劃投資1000億韓圜（約6.8億港元）製作原創節目，重頭戲是金秀賢主演新劇《那天晚上》，改編自英國BBC劇集《司法正義》（Criminal Justice），講述兩男捲入殺人案而展開鬥爭，藉此揭露司法制度問題。金秀賢飾演平凡大學生，意外成為兇殺案疑犯。

有韓媒指，金秀賢去年主演《雖然是精神病但沒關係》，每集片酬約2億韓圜（約137萬港元），新劇漲至每集5億韓圜（約340萬港元），創下韓國演員片酬新高。金秀賢所屬事務所表示，不會對片酬問題作出回應。

wavve獲注資68億

除了Disney+及Coupang Play外，尚有其他影視串流平台準備加強韓國原創內容的投資，藉此挑戰Netflix領導地位。Apple TV+已落實開拍李敏鎬主演《Pachinko》，以及李善均新劇《Dr. Brain》；Prime Video亦與韓國SK電訊公司合作，向旗下的wavve注資1萬億韓圜（約68億港元）製作原創內容；任時完與孫賢周合演新劇《Tracers》，預計會在wavve上架。

在韓流影響全球下，串流平台紛紛投資拍攝韓劇，不僅為平台創造獨家內容，亦可轉售海外版權，絕對有利可圖，難怪個個都想分一杯羹。

文：蘇珮欣