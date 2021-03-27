廖碧兒叫追求者放馬過來 林曉峰準備好迎接第二春

廖碧兒與林曉峰（阿Lo）在節目中還有兩名拍檔，就是組合ERROR成員梁業（肥仔）與郭嘉駿（193），他們會走遍全港介紹地道美食，並由廖碧兒揀選靚酒搭配，向留家抗疫的市民提供飲食樂趣。廖碧兒表示今次拍攝碌爆人情卡邀嘉賓助陣，包括莫文蔚、林二汶、彭秀慧、「文青女神」袁澧林、趙式芝等，想不到朋友們在節目上皆真情流露，更有嘉賓在鏡頭前飲醉酒，甚至大膽講心事，大家激動得爆喊，自己也試過講到拍枱。阿Lo稱在現場都感嘩然：「我都感動到眼濕濕。」

廖避談與盧啟賢關係

問廖碧兒有沒有爆情史？她大賣關子道：「你哋睇就知。請來的嘉賓朋友跟我好Close，大家會講心事，他們問我的問題，我都有答；有些問題我無預計他們會講的。」談到她與富二代盧啟賢關係？她說：「大家都關心我，我覺得拍唔拍拖都好……最緊要當有好消息時，我就會跟大家分享。」她表示仍然單身，歡迎追求者「放馬過來」。

曾憧憬結婚生仔

在等待對的人出現，廖碧兒也很享受單身的自由，過去十多年不斷進修，學品酒、做生意，擴闊生活圈子，而且父母已抱孫，對她何時結婚從不施壓，她說：「父母最緊要健康，爸爸3年前經歷兩次腦部大手術，所以我不時飛返加拿大照顧他，順道讀書考學位，家人是我的支柱。」

廖碧兒自爆5歲已夢想生小孩，20歲開始憧憬結婚，但好多事不能強求，現在已將家裏7隻愛犬當成自己的孩子，「以前總覺得人生一定要有個家庭，但到我這個年紀，要睇得開，理解什麼對自己重要，有些人結婚生仔後都未必開心，反而我享受現在，無人逼我，我可以跟喜歡的人一起，開心就得」。

阿Lo有家人陪伴不覺枯燥

阿Lo提到過去一年多留家抗疫感悶，多謝廖碧兒邀請合作做網上直播騷，並延伸到電視節目，他笑說：「初時廖碧兒找我，仲以為她畀機會我；認識後發現她好有內涵，仲透過節目幫我練好酒量。」與康子妮離婚後的阿Lo稱身邊有家人陪伴，日子不枯燥。可有期待第二春？他爽快說：「準備好！我希望找到一個可以傾訴、大家有共同興趣的人，無需想太遠，只想開開心心。」

4主持分工合作無代溝

談到節目《是滴是友》予人有大纜都扯唔埋的主持、人物、美酒及食物連在一起的感覺？阿Lo反而欣賞製作有創意，更撞出火花，「街邊食物可以溝埋紅、白酒嗎？原來mix and match效果仲幾好。4名主持亦無代溝，大家各有分工，肥仔和193做『神風特工隊 』，我和廖碧兒不敢食的，就交畀他們試；有集睇住肥仔食蛇肉，我做不到」。

廖碧兒表示與肥仔、193之前已合作過處境劇《娛樂風雲》，覺得兩名後輩好得意，肥仔愛吃、193敢冒險，帶動她變年輕了，「我沒有當他們弟弟，肥仔和193轉數快，經常整蠱我；我跟他們邊玩邊學，他們拍攝時不停影相上載社交平台，現在藝人與觀眾溝通不一樣，網民愛看真反應，我都跟學，用手機拍下阿Lo和193的驚樣上載到社交網分享」。

廖碧兒/服裝：Marina Rinaldi

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com