唐奕聰安息禮拜遺孀泣別 太極5子扶靈：好想佢醒番

唐奕聰（Gary）的安息禮拜昨午舉行，在網上同步直播。禮堂佈置簡潔，中間放着Gary穿著黑色西裝的遺照，前面擺放遺孀謝玉霞的花圈。太極樂隊5名成員雷有輝、劉賢德、盛旦華、鄧建明及朱翰博獻唱《Amazing Grace》，並為Gary扶靈。

謝玉霞讚亡夫仁愛良善

遺孀謝玉霞在台上透露Gary自小患心漏病，身體虛弱，前年1月一度出現心臟衰竭，幸好兩星期後康復，但最後因心臟病突發離世。她表示Gary熱愛音樂、繪畫，也喜歡入廚，在40多年音樂路上當過唱片監製、音樂總監，參與過曲詞創作及編曲，同時也是太極樂隊的鍵琴手，亦愛栽培新人。她表示Gary好客，性格仁愛、和平、忍耐、良善及信實，惟因太愛吃未能好好節制，也因太熱愛工作而壞了身體。謝玉霞忍不住抽泣說︰「他很惜我，很遷就我，也很孝順老人家。我返學時他幫我照顧媽媽，推輪椅帶她飲茶，又幫媽媽修理牀頭櫃。我媽媽很惜他，奶奶亦一樣，他很體恤人。」瞻仰遺容時，謝玉霞望着靈柩中的Gary久久未離開，之後雙眼通紅由朋友陪同登上靈車。

鄧建明眼紅紅心情動盪

太極5子接受訪問，鄧建明眼紅紅稱心情動盪︰「見了他最後一面，他OK，好靚仔。」雷有輝說︰「我對Gary太太說今（昨）天哭完後要收拾心情，Gary希望我們向前行。多謝大家對Gary的愛和思念，我們要向前行和更加積極。Gary離世對我們有很大啟發，人生可以很短，不知明天發生什麼事，要更珍惜和把握每一天。Gary會在另一個國度守護大家。」朱翰博稱Gary遺容安詳，希望對方在另一個領域舒服生活。盛旦華說︰「Gary的音樂創作哲學永留我們心中，我們會保留Gary音樂的包容性，創作多些好歌。」劉賢德不捨兄弟顯得激動︰「我好想他醒番，很掛住他！」雷有輝表示身在外國的哥哥雷有曜叫大家繼續延續Gary的音樂，製作更多有啟發的歌曲。

太極繼續籌備演唱會 留位給Gary

提到Gary的遺願，朱翰博說︰「食嘢囉，滿足他的食慾。」太極表示會為Gary完成為麥家瑜出歌的意願，還會與樂隊ONE PROMISE聯乘Gary生前一首舊歌。待所有事準備好後，繼續籌備太極演唱會，但未定何時舉行。至於會否找人代替Gary的鍵琴手位置？朱翰博說︰「他可能會小器！」5子說會留位置給Gary。

麥家瑜：會勇敢努力向前行

送別Gary的圈中人有許志安、鄭中基、麥家瑜、Gary表弟李忠希、姚瑩瑩、蔡一傑、謝天華、張敬軒、盧巧音與丈夫蘇浩才、朱茵與黃貫中、林保怡等。現場有過百歌迷前來悼念及瞻仰遺容。麥家瑜感激Gary帶她入行，傷心說：「他很想我繼續落去，我會勇敢努力向前行。」Gary表弟李忠希表示大家見到Gary遺體都很傷心、很不捨，表嫂和雷有輝哭得最犀利。他遺憾近年跟表哥見面沒影相，亦未有親口多謝表哥帶他入行，希望表哥在天之靈知道他感激的心意。

鄭中基：演唱會向Gary致敬

鄭中基神情哀傷，透露每個騷都找Gary幫手，「我好耐沒唱歌出唱片，之前扚起心肝寫歌，《廢中》都是Gary幫我搞，在錄音室一齊寫、一齊做，他幫我編和錄，我好懶，所有東西都掟畀他做」。他下月開演唱會曾找Gary幫手，卻突然收到對方離世消息。到時會留位給Gary，亦設有向Gary致敬環節。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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