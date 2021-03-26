《浪客劍心》電影系列拍近10年終結束 佐藤健嘆寂寞

文：蘇珮欣

2012年日本漫畫《浪客劍心》首度改編拍成真人版電影，佐藤健扮演男主角緋村劍心，上映後大受歡迎，2014年推出《京都大火篇》及《傳說落幕篇》兩部續集，整個系列在日本累計票房高達125億日圓（約8.9億港元），觀看人次突破980萬，成績理想。

電影系列最後兩集《浪客劍心：最終章The Final》及《浪客劍心：最終章The Beginning》，原定去年7及8月上映，但為避疫延至今年4月23日及6月4日開畫。為了宣傳新片，前晚透過YouTube及Twitter等網上平台，舉行全球粉絲見面活動。

真劍佑自認粉絲

佐藤健率領戲中飾演「雪代緣」的新田真劍佑、「雪代巴」有村架純及「神谷薰」武井咲等出席活動。佐藤健回憶10年前獲選做男主角後，感到人生完全改變，「如果沒有緋村劍心，就沒有現在的我，這齣戲毫無疑問是我的代表作。最後一次扮演這角色，有壓力亦感寂寞」。

戲中飾演奸角雪代緣的新田真劍佑，與佐藤健有連場對手戲。前者在活動上稱《浪客劍心》首集上映時，他只有14歲，自稱是《浪》片粉絲，首次在片場見到佐藤健，忍不住興奮高呼「嘩！劍心呀」，但當想到要拍攝動作戲時，心情即變低沉。

新田真劍佑表示，此片動作場面多且難度高，拍攝期間曾經發生小意外，幸好現已康復。佐藤健也大讚新田真劍佑表現出色，指他嚴格執行身形管理，「開拍前10秒，他仍在勤做運動操肌」。

武井咲產後無變

首次參演《浪客劍心》的有村架純，拍攝時間雖然只有一個月，但因佐藤健對她表示雪代巴對緋村劍心來說非常重要，令她加倍投入角色。至於飾演神谷薰的武井咲，相隔7年再次演出表示開心，並透露戲中跟佐藤健吃牛肉火鍋的場面，大讚電影布景與當年一樣，就連細節部分亦無改變。

對於與武井咲再度合作，佐藤健稱與對方多年沒見，如今已婚兼為人母，幸她無論外表抑或個性均沒改變，讓他感到放心。