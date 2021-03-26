伍仲衡求安心開騷 台前幕後已檢測

羅敏莊早前過檔ViuTV主持音樂節目《Chill Club》，最近她回巢為無綫主持新節目《日日媽媽聲》，對於跟兩台都保持友好關係，她笑說：「是，我和某些人有友好關係，去年10月與ViuTV已完約，我沒有時間兩邊走，所以只能亮相一個台。」

海俊傑黃翊帶領觀眾起舞

海俊傑與黃翊準備獻唱1980至1990年代的快歌medley，當中包括譚詠麟、張國榮、梅艷芳等的金曲，預告帶領全場觀眾起身跳舞。對於伍仲衡在疫下搶先開音樂會，他們讚賞說：「他好勇敢行先搞今次個騷，如果做得好，有機會其他公司之後都會找我們做騷。今次台前幕後人員已在指定地方檢測，確保大家安全。」

記者：林蘊兒