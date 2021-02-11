中港台藝人表態抵制 陳奕迅彭于晏終止代言adidas 陳偉霆與品牌割席︰支持新疆棉花

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H&M去年10月發表聲明，其中提到新疆是中國最大的棉花種植區，目前其供應商通過「良好棉花發展計劃」（BCI，又稱「良好棉花發展協會」）從新疆相關農場採購棉花，而由於在當地進行可信的盡職調查愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，意味着H&M產品所需要的棉花將不再從新疆獲得。據稱BCI組織成員眾多，包括Nike、adidas、PUMA、Tommy Hilfiger、Burberry、UNIQLO等。多個品牌拒用新疆棉花，內地網民亦發起抵制。

容祖兒惠英紅王祖藍撐新疆棉花

陳偉霆、Angelababy、容祖兒、惠英紅、楊冪等都在微博轉載《人民日報》「我支持新疆棉花」的圖片，以及打上「#我支持新疆棉花#」的標籤表示支持。王祖藍亦轉載央視新聞「我為新疆棉花代言」圖片，以及打上「#我支持新疆棉花#」的標籤。

「堅決抵制任何污名化中國行為」

中港台藝人亦陸續宣布終止跟代言品牌合作，近年主力內地發展的陳偉霆，所屬的英皇娛樂在官方微博上載聲明，宣布陳偉霆終止與Tommy Hilfiger合作，聲明中表示「陳偉霆先生堅決抵制及反對任何污化及造謠中國的言論及行為，堅決維護祖國利益和尊嚴。」

運動品牌adidas多名代言人亦割席，包括陳奕迅、楊冪、Angelababy、迪麗熱巴、易烊千璽、王嘉爾、彭于晏及張鈞甯等。陳奕迅在微博貼出「廿一克有限公司」聲明：「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止為adidas品牌的一切合作。特此聲明！」

王一博譚松韻宣布與Nike解約

楊冪與迪麗熱巴的聲明表示決定終止與adidas的全部合作，「堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為」。彭于晏工作室的聲明表示，終止跟adidas品牌合作，稱堅決抵制一切踰越底線抹黑中國的行徑。另一運動品牌Nike的兩名代言人王一博、譚松韻都宣布解約。

黃軒宋茜與H&M分手

其他加入終止合作的藝人，包括為H&M代言的內地藝人黃軒、宋茜；Burberry代言人周冬雨；PUMA代言人許光漢、楊洋等；UNIQLO代言人井柏然、倪妮等。