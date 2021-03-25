【開箱】《如蝶翩翩》「爺孫」師徒的熱血芭蕾

退休郵差重拾跳舞夢想

《如蝶翩翩》改編自韓國同名網絡漫畫，《清日電子李小姐》韓東和執導，《隧道》李恩美編劇。全劇預計12集，每周播出兩集，每集約60至70分鐘。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看。

講述退休郵差沈德出（朴仁煥飾）出席朋友喪禮，遇上幾名年紀相若舊友，退休3年的德出向友人表示，為活久一點已戒酒，朋友卻說「為何要活這麼久？」

其後德出70歲大壽，與家人飯敘，但氣氛不太好，長子沈成山（鄭海均飾）為人現實苛刻，現職銀行分行副行長，自覺看到家人不妥就應出言糾正，經常與家人吵架。次女沈成淑（金秀珍飾）是小公司的經理，丈夫從政10年，多次參加區議員競選均落敗，一貧如洗，成淑遂向家人借貸度日。么兒沈成寬（趙福來飾）兩年前突辭去醫生工作，轉行拍攝紀錄片，令家人無法理解。

終日無所事事的德出，某日經過著名芭蕾舞蹈員奇勝周（金太勳飾）開設的私人舞蹈室，看見李采祿（宋江飾）在練習，被他優美的舞姿打動，加上居住在療養院的好友留下遺書後自殺事件所影響，德出決定重拾兒時當芭蕾舞蹈員的夢想，並懇求奇勝周教他跳舞，但對方把德出交予采祿教導，還要求德出擔任采祿的經理人，貼身照顧即將面對舞蹈團甄選的采祿。采祿雖然有芭蕾天分，現實生活卻不容許他全心全意投入。母親早逝，父親坐監，他為了生計，要一邊打工一邊練舞，加上高中同學一直纏繞着他，指罵他「不能活得好！」暗示采祿有難以啓齒的過去，也養成他冷酷、沉默的個性。

兼任經理人照顧周到

《如蝶翩翩》首兩集劇集簡潔，不僅看懂故事及角色人物的背景，也有德出與采祿向夢想進發的感人情節。采祿起初不情願當德出的教師，於是開出條件，要他在一周內練習芭蕾舞式企立，並要維持一分鐘才答應教授。面對這項幾乎不可能的考題，德出未有認輸，最終堅持下來通過測試。每當德出談到芭蕾舞時，其雙眼會流露出像小孩子看見糖果的眼神，他害羞地穿上芭蕾舞衣的一幕，給人既可愛又實在的演出。這對「爺孫」師徒關係也火花十足，德出當上采祿的經理人後，將采祿的生活細節一一記錄下來，不但送上暖心飲品，還因怕對方受傷，替他完成兼職工作。

飾演德出一角是現年76歲《絕妙的遺產》資深男星朴仁煥，他早前在記者會表示，在年輕人為主的電視劇世界，他一直是演某人的父親、祖父，相隔多年再次擔正感到榮幸。其實近年不少韓國影視作品以資深演員掛帥，並贏得好評，如《不能說的故事》羅文姬、《耀眼》金惠子及《農情家園》尹汝貞等，後者更勇闖荷李活，獲奧斯卡最佳女配角提名，所以資深演員也有發光發熱的機會，正如《如蝶翩翩》所言，退休不等於等死，長者也可以開拓第二人生。

至於劇中另一男主角宋江，曾主演Netflix原創劇《Sweet Home》及《喜歡的話請響鈴》，外形與演技兼備，加上深邃眼神，相信很快就能吸引觀眾的注意。