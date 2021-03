《黑寡婦》《黑白魔后》 戲院串流平台同步上架

【明報專訊】美國的戲院下月陸續重開,疫情發展尚未完全受控,片商變審慎,隨着華納電影把今年全數出品在戲院及影視串流平台HBO Max同步後,迪士尼前日亦宣布原定5月上映的《黑寡婦》(Black Widow)延後兩個月上映,另外跟如期在5月底開畫的《黑白魔后》(Cruella)將會戲院及影視串流平台Disney Plus同步上架,另外7齣新片亦會改期,包括梁朝偉有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。