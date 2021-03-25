《黑寡婦》《黑白魔后》 戲院串流平台同步上架

史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel電影《黑寡婦》，將揭開「黑寡婦」娜塔莎不為人知的過去、神秘間諜生涯，並解開Marvel電影宇宙埋下的伏線和謎團，原定今年5月7日上映，現延至7月9日。《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）擔正的《黑白魔后》，則講述《101斑點狗》Cruella如何由充滿天分的時裝設計師走上成魔之路的故事，將如期在5月28日上映，跟《黑寡婦》都會戲院及Disney Plus同步上架，不過Disney Plus訂戶需另付30美元（約234港元）才可收看。

《尚氣》延期上映

上述兩片的改動代表迪士尼旗下7齣新片要延期，包括集合劉思慕、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等華裔演員主演的另一Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，原定7月初開畫，現延期至9月3日上映，暫定以傳統模式先在戲院開畫。彼思動畫《盛夏友晴天》（Luca），講述對人類世界充滿好奇的小海獸，決定上岸化身人類外表，游走在意大利里維埃拉的臨海小鎮，偏偏這小鎮是以捕捉海獸馳名，二人要隱藏身分的秘密，不能碰水，否則一秒打回原形；此片將放棄在戲院上映，並安排6月18日在Disney Plus上架，不過訂戶不用另外付費。

至於迪士尼接手二十世紀福斯的《爆機自由仁》（Free Guy）、《皇家特工：第一任務》（The King's Man）、《Deep Water》及《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile），原定映期在去年，現先後延期至今年8月至明年2月上映。迪士尼發行部人員表示，這次安排反映了公司提供給觀衆不同的選擇。

去年疫情爆發初期，劉亦菲主演的《花木蘭》在美國放棄在戲院上映，並以收費模式改在Disney Plus上架，當時雖然沒公布瀏覽人次或收入多寡，但行政總裁查佩克（Bob Chapek） 曾表示戲院上映之外，會繼續嘗試以不同模式發行新片。