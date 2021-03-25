男團P1X3L互相批鬥 激發隊友進步

Phoebus化身監督專員

P1X3L出道面對跟《造星》的師兄或師弟比較，Phoebus抱平常心未感壓力，並說：「好開心有人喜歡P1X3L的新歌，我哋係新人，當然有不足之處，更感激大家的愛戴。」Phoebus是《造星II》冠軍，也是3人中的大哥哥，雖然沒有隊長制度，但他也會主動照顧其他兩名成員。Marco承認有懶音問題要勤練習改善，Phoebus負起監督的責任，訪問時更即場指正Marco，並笑說：「掌嘴再講過，講笑咋，沒有罰他呢。」

Marco嫌George太靚仔

樂壇新組合不少，誰是假想敵？P1X3L稱良性競爭是好事，對手也是學習對象，但對內他們會互鬥，互相提點不足之處，他們聚在一起練歌跳舞外，也會檢討。要3子互相批判，Marco帶頭搞事，笑說：「最唔鍾意George，因為太靚仔，一起照鏡時，他什麼也不用搞就已經好靚仔。」Phoebus同樣受「攻擊」，原因是太勤力，大家要追趕他的進度好辛苦。

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中