情挑陳山聰激戰 趙希洛緊張揀性感內衣

趙希洛笑言露背出鏡，是人生大挑戰，所以向經驗豐富的山聰取經，山聰取笑她：「我今次都要除衫出浴，她的性感底線弱過我，她開工時捉住我和Shaun（譚俊彥）研究點演，我瞓着都被她搖醒，我有搵些相關的片段給她參考，拍完會發張單畀佢，叫她找數。」趙希洛稱遇到山聰和譚俊彥可信賴的對手合作，認為十分難得。

龔嘉欣讚譚俊彥好艷福

龔嘉欣與首度合作的譚俊彥演一對，有不少親熱戲，嘉欣表示造型上要戴眼鏡，擔心變成演出障礙。譚俊彥笑說：「我會搵個位幫你除眼鏡。」嘉欣笑言從報道得知譚俊彥好艷福，每套劇都有親熱場面，可謂經驗老到，要向他學習。譚俊彥回想上集跟黃智雯邊咀邊演戲，極具難度，拍攝前都要排位。嘉欣說：「跟Shaun合作好放心，我們認識度屬於半生熟，拍親熱戲比較好做，不怕尷尬。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳