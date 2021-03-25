王祖藍新官上任未習慣 曾志偉碌盡人情 開Live騷培訓人才

曾志偉與王祖藍雖然是高層，但在台上貼地跟大家打成一片。王祖藍面對汪明荃（阿姐）及新加盟無綫的余安安考驗，發揮搞笑本色解圍。阿姐擔任《好聲好戲》主席評判，祖藍自爆被阿姐問：「配音有乜好睇？」嚇窒。余安安向祖藍敬禮，笑問首席創意官祖藍「點解全台得你一個做官？」祖藍笑答：「TVB第一個官是秋官（鄭少秋），我是第二個官，都是貪個官字才返來。」

傳以《歡樂今宵》為藍本的《開心大綜藝》，4月11日起逢周日晚播出，雲集約20名主持和藝人合作，他們即場演趣劇；阿姐會做節目監視人，在重要日子亮相。

逼祖藍上節目跟藝人Battle

志偉與祖藍一同接受訪問，志偉表示連串節目和內容，是跟綜藝科幕後同事集思廣益構思，他嘆可能有10多年沒做現場直播騷，最開心可以重做，盼《開心大綜藝》讓台前幕後有更多訓練機會外，每星期由不同監製主理製造良性競爭，志偉說：「透過節目，培訓更多綜藝騷主持，又讓藝人有搞笑和扮嘢發揮機會。（形式類似《歡樂今宵》？）未必是全部，節目選在星期日晚飯時間播，內容主要講香港人香港事，讓藝人及歌手有表演和宣傳機會，其次才是玩遊戲、搞笑、扮嘢。」志偉預告會逼祖藍上節目跟藝人Battle；亦會碌人情卡找嘉賓輪流亮相。李克勤將參與《聲夢傳奇》，志偉稱克勤是當保母角色，給參賽者打氣和心理輔導。

祖藍上任未夠一星期，自認未習慣，笑言：「現在始知跟藝人傾騷錢和續約問題是什麼一回事，仍在努力學習了解各部門運作。」他承認因分身不暇，已辭去拍古裝搞笑新劇，交由周嘉洛接任，讚對方會比自己演得更好。

余安安邀袁詠儀做嘉賓

余安安與陳凱琳、羅敏莊主持《日日媽媽聲》，育有兩女兒的余安安稱節目令她重拾10多年前做母親的經歷回憶，首集邀得袁詠儀當嘉賓。

她承認肯拍節目是曾志偉出面，會碌人情卡，主要找一些比較熟的朋友。快當外婆的安安透露，長女腹中懷男嬰，預產期6月中，留在香港生B。

馮盈盈被捧Do姐接班人

農夫與艾粒介紹《艾粒×農夫特備節目》幫鄭裕玲（Do姐）搵接班人，但未想到節目名，叫網民幫手在「忠於鄭裕玲」、「今晚好想Do」、「原來我係人」之中揀名。Donald睇好馮盈盈，少爺占睇好「麥玲盈」麥玲玲和馮盈盈。

馮盈盈聞言好驚，稱未夠班做Do姐接班人，只能接頭接尾，幫Do姐接tag，並說：「好大頂高帽笠落嚟，好重，企唔穩。」盈盈被爆獲方力申接載放工，她解釋：「開完會，我跟麥美恩無車走，所以跟車啫，小方女助手都在場。」

阿姐盼搶回收視和廣告

阿姐為阮兆祥（祥仔）主持的《好聲好戲》擔任主席評判，她喜見公司重做Live騷，有助栽培台前幕後人才，比之前一年只有幾個大騷，有更多發揮所長機會。是否終感受公司團結一致氣氛？阿姐說：「大家投入工作，互相倚靠才會推動進步，引起觀眾關注才最重要，最緊要是搶回收視和廣告。」

《勁歌》邀觀眾即場評新歌

曾做《全民造星》評審的郭偉亮與糖妹主持《勁歌金曲》，他稱跟無綫與ViuTV關係友好，合作無分國界，並說：「未幫ViuTV之前，都有幫《聲夢傳奇》、《超級巨聲》 演出，邊度要我就去邊度。」他稱《勁歌》將轉形式，邀請現場觀眾聽新歌，並即場評分。糖妹說：「現場觀眾、街訪、網友留言，直接影響勁歌金榜走勢，有認受性。」

記者：林蘊兒、鍾一虹

攝影：劉永銳

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