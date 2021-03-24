【開箱】《真愛基因》計算不了的完美伴侶

成立基因配對公司

《真愛基因》全劇8集，分多條主線，講述Rebecca是基因配對集團The One的行政總裁，雖然有人認為這項服務破壞了婚姻規則，但公司業務依然急速擴張，此時泰晤士河發現了Ben的屍體，女警Kate及拍檔Nick上門調查，令Rebecca大吃一驚。

這兇案可說是貫穿全劇的主軸，並不時有回憶場面，包括Rebecca跟James都是基因專家，後者透過研究螞蟻行為，發現基因配對也適用於人在尋找完美伴侶方面，兩人認為有利可圖，唯一欠缺，是要有龐大基因資料庫配合。Rebecca與James的大學同學Ben是室友，並且是對方的暗戀對象，兩人酒後發生一夜情，Rebecca從Ben的電腦盜取其公司的基因資料，準備創業，Ben卻因此被公司解僱。另一方面，Rebecca透過資料庫找到完美對象，並親自實驗，飛到小島認識了經營衝浪生意的Matheus。

女警Kate亦透過配對服務認識來自西班牙的Sophia，兩人經過視像通話多月後，決定到倫敦相見，怎料Sophia剛抵達不久就遇上車禍，重傷昏迷；此時Kate才知道對方不但有太太，也不如先前所述是孤兒，反而有父親及哥哥Sebastian。另一條線則是曾獲Rebecca獨家放料的記者Mark，他跟太太Hannah本來感情甚佳，後者按捺不住好奇心查閱Mark的基因配對資料，獲悉是一名叫Megan的女孩，於是故意結識對方，並成為好友。Mark準備給太太舉辦驚喜生日派對，知道Megan是Hannah新結識的閨密，因而悄悄致電對方邀請她參與派對，怎料為一段婚外情播下種子。

混合《靈魂伴侶》與《小謊言》元素

不過也有人痛恨Rebecca的基因配對公司，男子David不時拿着寫有「地獄製造的配對」紙牌示威，他的太太參加了The One配對服務，最後帶着年幼子女離開了他，怒火中燒的David襲擊前妻的新歡後，連子女撫養權也失去，所以把滿腔怒氣轉向Rebecca。The One的股東Damien亦十分不滿Rebecca，密謀要撤換她，卻敵不過對方的詭計。

雖然《真愛基因》令觀衆想起《黑鏡》，但亦有評論指出，《真》劇更像是《靈魂伴侶》（Soulmates）與《小謊言》的混合體；《靈》劇去年在美國AMC頻道首播（香港觀衆可透過亞馬遜的Prime Video欣賞），全劇6集，以6個不同故事探討完美伴侶的真義，並跟《真》劇用基因為幌子相似，《靈》劇以科技包裝，講述未來的科學家發現了人體內有「靈魂微粒」，繼而研發出新科技，只需像測試視力一樣掃描，就能找到完美伴侶。至於妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《小謊言》則講述小鎮婦女的婚姻及感情生活，同樣發生兇案及需要守秘。

只能說改編John Marrs小說的《真愛基因》比較貪心，想在8集裏講一宗神秘兇案，即使是頂尖科學家，卻完全不顧道德，終害死幾條人命；為尋找完美伴侶而借助基因配對服務的女警，由第三者變成跟一對兄妹發生三角關係；為剷除異己的集團高層，可以不擇手段；因為好奇與嫉妒心，人妻斷送了本來美好的婚姻……至於科技是否能計算出完美感情生活，此劇在各方面蜻蜓點水，始終沒能提供答案。