Lokman籲「黃牛黨」勿炒MIRROR騷門票

門票即將公開發售，Lokman盼網絡不要癱瘓，也希望想買的人都買到，更呼籲：「想搵快錢的手下留情，不要炒飛。」二人稱雖然有預留小量門票給親戚朋友觀看，但難免一身飛債，唯有賣慘情婉拒望見諒，最希望可加場。開騷可會騷肌？Lokman說：「多少都有，手臂都會見吓，但會否騷晒全部就要等通知，暫時未有消息，不過操定都無壞。」

蔡穎恩與男友慘變異地戀

另外，蔡穎恩透露疫情下對收入有影響，不過因無法去旅行，錢都儲起了，最大開支是買口罩及家居清潔用品。疫情亦令她與在內地工作的攝影師男友變異地戀，由去年10月至今都未能相聚，很掛念男友。問可擔心男友身在異地不敵誘惑？她信心十足說：「不怕，我們已拍拖8年，過了七年之癢，反而他經常擔心我，不知會跟什麼人走。」

記者：林祖傑