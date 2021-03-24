鄭融多喝水 悟出慢活人生

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：Da FilippoTrattoria@Harbour City

36歲鄭融不經不覺入行18年，先後憑代表作《成人對待》、《終生學習》、《紅綠燈》、《東京百貨》、與周柏豪合唱的《一事無成》，成為K歌小天后，在樂壇佔一席位。

今年她推出新作《多喝水》，是首勵志歌，溫柔地為樂迷打氣，鄭融希望在沮喪或任何情况下，大家聽後會有點領悟和感受到支持，並說：「其實首歌都是我的心靈雞湯，有時人遇到困難、乏力，會好心急，覺得自己好無用。我都遇過，所以想透過歌曲提大家不要心急，重新出發之前就好好休息，不要對自己太苛刻，明天起身又一條好漢，又有機會豐富生命，為時未晚。」

心急無補於事

鄭融自爆以前每逢心急，整個人會好繃緊，所有事情都要立即處理，不然就好似世界末日；但現在學懂先深呼吸，然後去面對，逐步解決。她說：「我正在學習中，好似跟隻狗相處，最近狗狗皮膚病，令我好擔心，其實心急無補於事，反而畀耐性，冷靜去處理會更好。」

這首歌的由來有段小插曲，鄭融表示兩年前的派台歌《13樓的大笨象》反應好好，公司安排了一隻水杯當小禮物送給傳媒，提示大家養成多飲水的健康習慣，她說：「當時我都送了一隻給黃偉文（Wyman），他笑說『你咁鍾意飲水，下首歌就寫《多喝水》給你』這份回禮，我真的意想不到，好開心。」

樂於做「教育系歌手」

歌曲最近推出後引來很大迴響，網民更封她是「教育系歌手」，鄭融看到留言，感覺溫暖，並說：「一定是好留意我的歌曲，才會給我這個封號，之前由我的《健康教育》、《紅綠燈》、《借》到現在，見證我的工作階段和心路歷程，跟歌迷一齊成長，我的歌曲若能令大家共鳴，有所反思，我樂於繼續做『教育系歌手』。」

雖然被封「教育系歌手」，但鄭融也有陰暗面，她說：「五六年前，無論感情和工作上都試過不開心，會沮喪、鑽牛角尖，別人看我好似大脾氣，其實是傷心的表現，因為我將情感掣關上，等自己對身邊所有事物無感覺。但長此落去不健康，經過不停探索，回想從小至大遇到不開心都好少喊，覺得喊就好無用、好失敗，後來恍然大悟，學識透過喊去抒發情感，都算是被工作逼成長，接受生活中一定有高低、痛苦，不用關掉情感掣，近年慶幸跨過一個關口。」

疫下多方發展尋出路

疫情下，鄭融跟很多人一樣，從反思中學習，她說：「以前我不擅解決問題，好多工作取消、延遲，不知點算好，就發呆站着，不敢嘗試。但現在知道不能停下來等待，應該以不同鎖匙尋出路，抱住遊戲性質去挑戰自己，所有事不會睇得太重。」

這段期間，她花時間練彈琴、設計手機殼，還下廚拍片學做KOL，鄭融笑說：「最近學煮家常小菜，煮豬柳炆冬菇、翠玉瓜炒蛋，希望廚藝高手不要笑我。」

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