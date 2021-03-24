高海寧爆父母恩愛喜夾腳趾

胡諾言羨慕高Ling父母恩愛，高Ling大爆父母是糖黐豆：「爸爸和媽咪連食飯都坐埋一齊，原來在枱底夾住腳趾。」問高Ling有否學父母夾腳趾？她大笑說：「我沒有這個習慣，這些個人喜好，未必適合我，但爸媽真是恩愛的。」

胡諾言稱開工捱更抵夜拍劇，更加不受引誘吸煙：「吸煙令人很快變殘，我覺得用跑步、約人飲奶茶都可以做交流活動。」他認為吸煙是心癮，可透過跑步和其他興趣去滿足情緒及心靈；又透露他與媽媽勸服弟弟戒煙，現在家裏有很好的生活環境，用身教培育下一代，「不吸煙對子女都好，因為我和老婆坐在一起，仔女都好喜歡攝入中間」。

周志康因有哮喘，一直抗拒煙味，忠告大眾不要嘗試吸煙，避免影響社交。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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