張敬軒長文悼故友 港台將播閆擎「遺作」

閆擎訪問過很多歌手，包括張敬軒、方皓玟、衛詩和馮允謙等，都對閆擎猝逝感難過，紛紛在社交網留言悼念。張敬軒深夜貼長文悼念故友，「怎麼我一想起你，就是你那哈哈大笑的樣子，那聲音都記得清清楚楚，聾喇就嚟…擎吖，大家都很掛住你呀…在記憶裏，你一直都會是彩色的。我會掛念你，一直都會」。彭秀慧是閆擎的戲劇導師，她稱上周四見面時，閆擎說最後一句話：「星期一見啦。」前日上堂前收到噩耗知道她不會再來，太突然很難接受。彭秀慧記起跟閆擎討論過：「前面是新的歲月，記得走下去……記得『好好』走下去。擎，多謝你和我們一起的時光。未來見。」

昨日節目中波盛重提閆擎在3月2日當天提過：「有咩冬瓜豆腐，我哋就播RubberBand嘅《未來見》。」不料一語成讖。

娛樂組