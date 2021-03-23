【開箱】《飛隼與寒冬戰士》英雄寂寞 難過財關

空戰恐怖分子精彩

新劇延續《復仇者聯盟4：終局之戰》時間軸，以「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）戰死沙場、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）退隱江湖，並把神盾轉交好友「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）開始，然而後者欠缺信心，不敢以「新美國隊長」自居，甚至把充滿象徵意義的神盾捐贈美國政府，作為國民的精神寄託。

為了打響頭炮，新劇以飛隼在突尼西亞半空，協助美軍從恐怖分子LAF手上，救回被脅持在軍用運輸機內的將領瓦桑，正邪雙方隨即展開一場充滿速度與爆炸性的高空追逐戰。

飛隼雖是以寡敵眾，但他畢竟是參與過「無限戰爭」的超級英雄，區區恐怖分子又怎會是他對手？最終當然及時救出人質，而這場揭幕戰正好跟飛隼重返現實社會後，被迫面對生活壓力的焦慮和無力感，形成強烈而諷刺的對比。

女導演受Marvel重用

Marvel電影公司一向支持荷李活平權運動，由《黑寡婦》、《永恆族》到《Marvel隊長2》，均由女導演操刀，《飛隼與寒冬戰士》亦不例外，究竟在《侍女》麗德莫蘭奴（Reed Morano）的鏡頭下，安東尼麥奇與沙巴遜史丹（Sebastian Stan）再次演繹飛隼和寒冬戰士，跟大銀幕版本有何分別？答案就是更貼地。

還記得在《蜘蛛俠：決戰千里》裏，半數地球人經歷復仇者與魁隆的「無限戰爭」後，一度消失5年，最後死過翻生，當然值得高興，然而背後引伸社會及倫理問題，卻產生不少矛盾，新劇以此作為切入點，其中一幕講述飛隼回鄉探望家人，胞妹卻埋怨他不理家族生意，二人於是到銀行申請貸款，經理對他讚譽有加，最終卻拒絕批核，令他失望又氣結，上演一幕活生生的英雄難過金錢關。

第二代美國隊長登場

另一方面，活到106歲的「寒冬戰士」沙巴遜史丹，某夜從殺人回憶的噩夢中驚醒過來，曾遭邪惡組織「九頭蛇」洗腦並做盡壞事的他，如今獲得美國政府特赦，條件之一是要他接受心理治療和監察，但他未能擺脫心魔，面對心理醫生的質詢，他的答案總是口不對心。內疚和寂寞的負面情緒，至今仍然纏繞這位改邪歸正的超級英雄。

伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）在《WandaVision》結局正式變身「紅女巫」，為Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第四階段的重頭戲《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）揭開序幕；《飛隼與寒冬戰士》亦是MCU補完計劃的重要作品，從第一集結尾可見，美國政府忽然以「人民需要一個有血有肉的超級英雄」為由，推舉出第二代美國隊長，這個由《大君主之役》男星懷特羅素（Wyatt Russell）扮演的角色，究竟純屬傀儡？抑或另有陰謀？實在令人好奇。