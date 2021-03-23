鑽石歌王林沖入院做手術 一度休克輸血12袋

據稱林沖近兩個月走路情况不好，行一陣便覺得小腿痠痛，所以入院檢查，證實左腳的動脈血管二度阻塞要動手術。他初時以為是小手術，兩小時便可以完成，不料過程出現變化，花了8小時才完成手術。林沖沒有全身麻醉，在手術過程中只是局部麻醉，他說：「我可以看到醫生認真的表情，我痛到哀哀叫，過程中血管破了，緊急輸血12袋，醫生還跟我乾兒子說狀况，我以為不行了！」林沖哽咽起來，平靜一下才說：「還好醫生救了我。」林沖稱手術後狀况不錯，開始學習走路，以為昨日可出院，沒想到傷口又痛起來。林沖的契仔Kevin稱，由於開刀失血多，可能要等血塊、組織液完全清乾淨、情况穩定才能出院。原本3月27日（周六）林沖將參加「愛傳承」演唱會，目前所有工作都先暫停。

曾患前列腺癌3期

「鑽石鑽石亮晶晶」是林沖的經典金曲《鑽石》的歌詞，走紅一甲子，2011年他罹患前列腺癌3期，積極抗癌下痊癒；幾年前又因心臟問題入院動手術，感嘆人生無常，曾透露已立遺囑。

娛樂組