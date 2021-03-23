「佗B飲果汁好過食雪糕」 岑麗香自嘲傻6年

攰照陪玩 不想忽略大仔

香香透露佗第2胎較辛苦，因要照顧兩歲兒子Jacob，「上次懷孕覺得攰可以休息，但今次攰都想陪Jacob玩，不想忽略他」。很多人期待香香生女，加埋大仔湊成「好」字。香香稱今胎雖又是B仔，但她同樣開心：「在兩個仔有女朋友之前，我可以做他們最惜的女人；都怕他們有女朋友就不理我，現在享受住先，到時要老公惜我多啲。」

代弟弟送禮物給哥哥

香香稱腹中B仔出世後，可以承接Jacob的嬰兒用品，既環保又慳錢，但擔心Jacob呷醋，故近期閱讀育兒書學習，「我已想好，到時會準備一份禮物，代弟弟送給哥哥，不過朋友話點都會呷醋，唯有看着做啦」。香香稱怕開刀，故今胎跟上次一樣選擇順產，希望老公再度陪入產房支持，她說：「生產過程好大件事，大家都好繁忙；老公上次有拍片，但沒有剪臍帶。」她稱5月預產期前，會繼續應付輕量工作，「我喜歡工作，邊湊仔邊工作是福氣，好感恩」。

提到她在社交平台泄露懷孕犯禁，飲凍士多啤梨汁。她笑認曳曳：「身邊人好照顧我，已盡量不吃海鮮和生冷食物，只是間中曳，想畀自己放鬆少少，我已衡量過飲果汁好過食雪糕。」

她早前被發現倒轉手表戴，網民笑她「孕傻」？香香也自嘲道：「我個腦都倒轉了，好容易忘記事情，又倒轉表戴，傻傻哋，有說『一孕傻3年』，我生兩個傻6年，請大家體諒，我已盡力了。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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