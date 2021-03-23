汪明荃公開信促林鄭挽救神功戲 要求有鄭中基戶外騷同等待遇

娛樂組

汪明荃（阿姐）給特首林鄭月娥的公開信以「搶救世界級非物質文化遺產 挽救傳統粵劇（「神功戲」演出）中斷的危機」為題，部分內容如下：

粵劇從業員生計陷絕境

「自2020年1月新冠狀肺炎肆虐，香港百業及各界人士均深受影響。在閣下親自領導的抗疫督導委員會暨指揮中心，每天均迅速地制定應變的政策和措施，勞苦功高，希望疫情早日消退，民生得以回復正常。早前由於演出處所全線關閉，粵劇界首當其衝，從業員手停口停，生計陷入了絕境。業界透過民政事務局，獲政府撥1500萬元作抗疫支援，業界仝人均萬分感激。劇場等演出場所已於2月19日重新開放，在劇場的粵劇演出慢慢回復正常的數目，業界仝人盡心演出，回饋社會及觀眾的厚愛。

粵劇能夠成為世界級的非物質文化遺產，其中的傳統演出—『神功戲』和它涉及的地方信仰、祭祀儀式，是這項瑰寶上的明珠。如果一年一度各區各鄉『神功戲』演出的傳統中斷，及因此而消失，相信對粵劇能否能夠保留在聯合國教科文組織的非文物文化遺產的名單上，會有直接的影響。再者，如『神功戲』演出台前幕後的演職人員，因長期失業而不得以轉職，更會直接危害『神功戲』的存活。」

會配合政府執行防疫措施

信中列出2020年至2022年計劃演出的「神功戲」共34台，已確定取消的有25台，影響涉及約2000人次的從業員，損失接近1200萬元的收入。如政府恢復允許搭棚演出「神功戲」，已取消的25台戲會立即恢復籌組工作，繼續一年一度的「神功戲」演出。有關單位會配合政府的防疫措施，包括「安心出行」、要求所有觀眾戴口罩及不許飲食、場內設置量度體溫的工具、配置搓手液，甚至安排巡邏糾察以確保防疫措施執行。

鄭中基海濱開騷有7000座位

阿姐提到「神功戲」是戶外演出，戲棚的通風及透氣程度必然較室內單靠空調系統的空氣流通度為佳。她寫道：「流行歌手鄭中基已公布4月份會在中環海濱開戶外演唱會，據媒體報道，場內提供約7000個座位。對於大型戶外群眾聚集的演出，看來政府已經允許，因此我們相信政府必然對『神功戲』演出會給予同等的待遇。」在各方配合全面的防疫措施，粵劇演出的觀眾和演職人員均是安全的。希望政府能夠即時重啟「食環署即時恢復接受及處理臨時公眾娛樂場所牌照的申請」與「康文署即時恢復借出場地供搭建戲棚之用」，讓神功戲能夠繼續演出，挽救險將消失的傳統。