珍妮花嘉納新片50國奪冠 《有求必應日》Netflix點擊5300萬 僅次《聖誕大件事2》

都說女人當自強，現年48歲的珍妮花嘉納自從跟「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）離婚後，以單親媽媽身分同時兼顧拍戲和照料3名子女，幸她分身有術，而且成績驕人。新片《有求必應日》收視報捷，僅次於高蒂韓（Goldie Hawn）去年主演《聖誕大件事2》首月錄得6100萬點擊，成為Netflix史上最高收視的合家歡電影亞軍，昨日她透過社交媒體Instagram上載跟新片男主角艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）合照，留言感謝粉絲支持。

Netflix簽3部片約

新片改編自同名小說，講述珍妮花嘉納與艾加拉米雷斯飾演一對洛杉磯夫婦，對於子女管教甚嚴，他們提出任何建議，一律予以否定，為了作出補償，於是定立「有求必應日」，無論孩子要求早餐吃雪糕、晚上在後園搭帳篷等，父母都不拒絕，藉此反思何謂親子相處之道。

《有求必應日》反應理想，珍妮花嘉納跟Netflix尚有兩部片約，包括跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）合演科幻片《The Adam Project》，以及另一齣合家歡喜劇《Family Leave》，正好為珍妮花注入一口強心針。

提起Netflix，去年推出日本原創影視作品如《全裸監督》及《今際之國的有栖》大受歡迎，下月15日將以《進擊的巨人》女星水原希子主演的同志電影《彼女》接力，至於今年內推出的日劇還有《敗犬拳王》森山未來主演的《我們都無法成為大人》、《寄生獸》染谷將太與《飆風引擎》小雪合演《聖域》、《女醫神Doctor X》米倉涼子改編同名電影的《新聞記者》，以及真人版《幽遊白書》等，陣容相當鼎盛。

鈴木保奈美加盟《淺草小子》

另一方面，Netflix去年宣布把日本鬼才導演兼搞笑藝人北野武的自傳《淺草小子》（Asakusa Kid），改編拍成電影，由《誰知赤子心》柳樂優彌扮演年輕版北野武，《逆轉大叔》大泉洋飾演他的啟蒙老師深見三千郎，預計今年冬季上架。

昨日製作公司宣布《淺草小子》其他演員陣容，包括《致命之吻》門脇麥飾演女主角千春，跟北野武組成相聲組合Two Beat的拍子清，則由《小梅醫生》土屋伸之飾演，其他主要演員還有《東京愛的故事》鈴木保奈美、《白色巨塔》尾上寬之及《八重之櫻》風間杜夫等。

門脇麥表示，她很喜歡北野武的作品，拍攝新片期間，感到緊張又幸福，非常期待此片能夠超越地域限制，打動更多人心。鈴木保奈美亦表示，一直尊敬北野武，很想與對方合作，當她落實接拍《淺草小子》後，某日在電視台巧遇對方，感受到他的溫柔與魅力，令她更熱愛這部新片。