新劇同遇阻滯 蔡思貝嘆無緣跟王祖藍合作 高海寧讚無綫有要求 蝕錢都延期

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

近日有傳王祖藍回巢當無綫首席創意官而辭演搞笑古裝新劇，其角色改由周嘉洛頂上，原本有份演出的蔡思貝及張振朗將不會接拍，由王灝兒（JW）及朱敏瀚頂上。蔡思貝承認計劃有變，並說：「我等待公司安排，祖藍辭演都覺得可惜，本想跟他學習，要等下次才可跟這麼勁的前輩合作。」

蔡思貝湊契仔嗌辛苦

暫時未有工作的她透露日前受好友賴慰玲所託，獨力照顧對方的3歲兒子半天，感覺夢幻。蔡思貝雖在德國留學時曾當保母，但湊契仔仍覺得辛苦，並說：「賴慰玲因有事，將兒子交給我湊。當日早上8時開始陪契仔食早餐和第一次教做功課寫英文字，發覺是辛苦和嘔血，同平時只是玩很不同，結果花個半小時完成寫9個英文字母，然後再食午餐和送返學。」蔡思貝認為現在要專心為事業衝刺，難分心照顧小朋友，心態未準備好做母親，遲些才會考慮。

力撐張振朗唔「黑仔」

高海寧亦承認主演的《童時愛上你》已延期拍攝，需等公司通知才開拍。她強調監製已解釋延期開工是因疫情問題，加上想劇本寫得更好，反映公司對製作很有要求，其實是好事。有人笑稱可能被「黑仔」張振朗所累，她力撐拍檔說：「我覺得他一點都不黑，他演技好，又拿了好多獎。很多事不是看過程，而是看結果。明白公司很緊張，要做到更好成果，所以蝕錢都延期開拍，是一件好事。」

她趁空檔閱讀了已故NBA籃球巨星高比拜仁的自傳，望秉承對方的「曼巴精神」，最近連生活習慣也改變，每日早睡早起，親自下廚煮足3餐，又勤做運動減肥，人變得健康精神且感覺充實，她希望可以堅持，不會被別人睇死只有三分鐘熱度。

單文柔不捨女兒難復出

曾擔任兒童節目主持的單文柔，自誕下女兒陳諾瑤（小豬比）後，很久沒亮相節目。目前主力湊女的她，本想復出工作，但小豬比現時兩歲大，正值是小朋友最好玩的年齡，常模仿大人行為，很得意，令她捨不得離開女兒，怕外出工作會心掛掛。她笑說：「有想過再生BB，但很多事我都想親手做，現在要湊一個大仔（丈夫陳展鵬）和一個女已好忙，所以遲些才算。」

單文柔透露與朋友斟洽搞網上美容小生意，問是否轉型做KOL或考慮讓小豬比出鏡接親子工作？單文柔說：「要視乎女兒喜不喜歡，顧及她感受。試過帶她出去影相，面對陌生人她都不太驚。現在任何事都先看是否對女兒有幫助才做，如果拍片上網，就會跟展鵬商量，可以讓女兒適當曝光。」

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