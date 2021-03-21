【開箱】《偶然成為社長》 趙寅成初拍綜藝節目 車太鉉下鄉睇舖

兼顧零售及餐飲

《偶然成為社長》由《兩天一夜》製作人劉浩鎮炮製，車太鉉與趙寅成被派往江原道華川郡原川里的雜貨店當10天店長。該雜貨店的老闆在休假前，寫下所有貨品價目及需要注意事項後，將店舖交給兩人全權打理。

車趙兩人相識多年，私下感情要好，是死黨人盡皆知。兩人做店長前，車太鉉表示，「趙寅成不是個有趣的人」，很擔心節目趣味不足，但初次主持綜藝節目的趙寅成，毫不畏懼表示如果沒趣，就立刻回去演戲。事實上，綜藝節目不一定要搞笑，近年就興起有心靈治療作用的節目，看罷內心有一陣溫暖或會心微笑已足夠，又或者從中了解到不一樣的生活方式，已值得一看。《偶然成為社長》正是這類型節目，車太鉉和趙寅成經營的鄉村雜貨店，不僅售賣日常用品，還是小型餐廳，提供午晚巿小食。兩人兼顧零售及餐飲，已十分吃力，加上鄉下地方的生活作息與風土人情，跟首爾等大城巿截然不同，衝擊車趙兩人的思維之餘，還能了解韓國的鄉村生活。

開業前一天，車太鉉與趙寅成先熟習雜貨店環境。該店地方雖小，但五臟俱全，兼前舖後居。貨品亦林林總總，上至飲品、零食，下至文具、巴士車票均有出售；最搞笑是雜貨店不像超巿，並非拿着貨品條碼一「嘟」就知道價格，他們要用價目表查閱，可想而知結帳非常費時。其後他們為了餐廳食材而外出入貨，還要訂下食品價格，未開店已忙得不可開交。

趙寅成演出前做足功課

開店首日，貨品部火速「淪陷」，負責收銀的車太鉉，不知貨品價格、不會使用刷卡機等，導致一片混亂。幸好大部分前來幫襯的均是熟客，熟知價格與流程，實行「自動波」結帳。負責餐廳的趙寅成，由於人流眾多，顯得手忙腳亂。據悉趙寅成在拍攝前特別為菜單做足功課，諮詢了經營餐廳的朋友，研究出既方便又好味的料理。雖然其間遇上爐頭故障，但總算做出令客人滿意的食品。當「大廚」的趙寅成下廚時十分認真，連煮公仔麵也用量杯度水的分量，準備食材、洗碗也是一手包辦，難怪他大呻做到腰痛，翌日要前往診所針灸。

值得一提的是，趙寅成親自下廚製作的食品，價格非常便宜；一碗普通即食麵售2000韓圜（約14港元）、明太子雞蛋卷2500韓圜（約17港元）、螃蟹海鮮即食麵售3500韓圜（約24港元）、炭烤魚乾4000韓圜（約28港元）。兩人朝7晚9，做足14小時，全日營業額約60萬韓圜（約4120港元），看似利潤微薄，但對鄉村雜貨店來說已很不錯。

首次主持綜藝真人騷的趙寅成，相當賣力，與客人聊天時既溫暖又幽默，展現出演員之外的另一面，成為節目最大賣點。不過，他工作數天後，似乎已疲憊不堪，臉上光彩逐漸消失。故此節目邀請多名嘉賓來「打工」，減輕車趙兩人的工作量，也展現他們的人緣。打頭陣的是《大力女子都奉順》朴寶英，甫登場即為車太鉉的貨品部解困。她理解能力與記憶力高強，火速將貨品種類及價格記熟。另外，《Start Up》南柱赫、《九尾狐傳》趙寶兒、《變態日記》尹施允等也會輪流現身。