草彅剛跨性別角色稱帝 長澤正美日本奧斯卡封后

第44屆日本電影學院獎前日在東京舉行。受疫情影響，大會招待的嘉賓人數大幅減少，除候選演員外，台下所有嘉賓均需戴上口罩。獲提名的演員，在台上的訪談環節，均設有膠板確保社交距離。

兩奪女配角首度封后

大會全晚頒發20多個獎項。《給親愛的你》草彅剛憑《Midnight Swan》奪最佳男主角，他在戲中飾演跨性別人士，講述他離開故鄉到東京生活，遇上被母親遺棄的少女，二人的「母女情」獲影評人和觀眾讚賞，撼低《罪之聲》小栗旬、《福島50死士》佐藤浩巿、《系》菅田將暉及《淺田家！》二宮和也等對手。阿剛領獎時表示不敢置信能獲獎，坦言腦袋一片空白，但不忘感謝支持他的前SMAP隊友香取慎吾及稻垣吾郎，並稱「如果不放棄、堅持下去的話，會有好事情發生的；不應該放棄人生，大家一起加油吧！」《Midnight Swan》還奪得最佳電影，加上女主角服部樹咲獲頒新人獎，合共奪3獎。

以《母子逆緣》及《信用欺詐師：公主篇》兩片入圍的長澤正美，最終大熱勝出，打低勁敵《系》小松菜奈、《晨曦將至》永作博美、《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》倍賞千惠子及《老豆死開一陣先》廣瀨鈴，長澤正美憑《母》片封后，她在片中化身墮落母親，為生計不惜出賣肉體，還教唆兒子殺人。長澤正美含淚表示，在疫情期間感受到如果沒有人支持的話，很難製作電影，很開心她的演出有觀眾支持。長澤正美曾兩度在日本奧斯卡獲頒最佳女配角，今次是首度封后。

大贏家《福島50死士》奪6獎

《福島50死士》若松節朗奪最佳導演，該片並包辦最佳男配角（渡邊謙）、攝影、燈光、美術及錄音，合共6獎，成為今屆的大贏家。去年最賣座動畫《鬼滅之刃劇集版 無限列車篇》則獲最佳動畫及音樂兩獎。賽前跟《福島50死士》一樣有12項提名的《罪之聲》，僅拿下最佳劇本。角逐8獎的《淺田家！》亦慘敗，只有黑木華摘下最佳女配角殊榮，這亦是她第三度奪此獎。

今屆新人獎共頒給6人，分別是《母子逆緣》奧平大兼、《最後的情書》森七菜、《晨曦將至》蔣田彩珠、《Midnight Swan》服部樹咲、《希望》岡田健史及《飆速宅男》永瀨廉。奧平大兼領獎時感謝在戲中扮演其母的長澤正美。

文：蘇珮欣