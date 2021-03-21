2021首名歌手攻紅館 林二汶：向前望才有希望

林二汶演唱會是2021年第一個紅館騷，她覺得別具意義，「以前去紅館睇騷，覺得是好基本娛樂，但原來理所當然的事情，可以因疫情而停頓，令我更珍惜今次與歌迷共聚，會設計多些環節跟歌迷互動，但應該沒有握手位，要保持1.5米距離點握手？到時或設計一個動作代替握手」。

地獄式練歌不減肥

林二汶兩個月前已開始練氣、操肌及練聲，又找唱歌老師幫她調順條氣，「對上一次公開表演是去年初在台灣開騷，已相隔超過一年，都要積極準備。疫情期間大家都肥了很多，我也肥了10多磅，但不打算地獄式減肥，倒不如地獄式練歌。我問過健身教練，做一場紅館騷會消耗2000卡路里，所以完騷後實瘦」。

平常心做好演唱會

林二汶的工作也受疫情影響，去年上半年推出新歌後不能上電台宣傳，下半年大部分時間都是做《全民造星III》。疫情有否改變思想？她說：「改變我思想並非疫情，是本身愈來愈成熟，看事物會再站遠少少、深層多少少。正如我入行20年有第一個紅館騷，想像過會否像五月天首次來港開紅館騷般，摸紅館台板兼大嗌『終於上到嚟呢度』；究竟我會否這麼感動，還是年紀大了，可以平常心做好個騷。其實無論在何處開騷都應該做到最好，這種心態上的改變，跟年紀都有關係。」

珍惜跟隨20年歌迷

雖然不少歌手都以踏上紅館開演唱會為目標，但林二汶從沒想過，「我19歲入行，人人話目標是紅館，但我的組合at17從未開過；紅館騷是大製作要花好多錢，更加覺得遙不可及。希望愈大、失望愈大，抱太大期望，往往令眼前的事情做得不好；在這兩個10年，我用心做好眼前每一件事，一步一步慢慢走，變得很踏實，只要家人安穩，又做到自己想做的事情便足夠。我好珍惜每一個歌迷，尤其是已跟隨我20年的歌迷，在街上遇見，他們如老朋友般『喂』一聲打招呼。我沒有歌迷會，多年來只搞過一次燒烤聚會，每次都是在演唱會見面，完騷在後台影張大合照，那麼多年，彼此有心已經很好了」。

難忘張惠妹震撼紅館

林二汶希望今次的紅館演唱會，像當年胞兄帶她看張惠妹紅館演唱會一樣，令全場觀眾都感覺震撼，「是我第一次睇紅館騷，雖然是坐180元極側的山頂位，但這是我畢生難忘的演唱會，張惠妹實在太勁，唱《姊妹》令全場觀眾非常興奮」。

化妝：Kris Wong

髮型：Derrick Ng@W workshop

造型：Kee Chung

服裝：wagamamaplayground

記者：柯美

攝影：劉永銳

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